Ond stemning: Surfer ramte fiskers pæl

- Min kammerat var heldig.

- Det var kun var hans 20.000 kroners surfboard, han satte til - og ikke hans helbred - da han havde et sammenstød med disse ulovlige efterladte pinde.

Pæle af jern under havoverfladen

Sådan skriver Lars H i en mail han har sendt til både Fiskeristyrelsen og nationen! for at gøre opmærksom på de farlige situationer, han og vennerne havner i når de surfer rundt i bølgerne ved Blåvand.

Lars H har været i dialog med en fritidsfisker på Facebook, der mener, at de har lige så stor - og traditionel - ret til at udøve deres fritidsaktivitet langs kysten som diverse vandsportsudøvere. Men Lars synes, myndighederne er for sløve. Nedenfor kan du se det svar, Lars har fået - mailen fortsætter nemlig således:



Hvad har i tænkt jer at gøre?

- Jeg har selv været meget tæt på at kollidere med adskillige af disse pinde i jern, fordi de stod under vandoverfladen - ved højvande - og ikke var ordentligt markeret.

- Har (også ) været i dialog med livredderne og de har samme opfattelse, da de selv har været tæt på at kollidere, dog på Fanø.

- Jeg mangler svar på, hvad I har tænkt jer at gøre i denne sag da jeg ikke finder det tilfredsstillende at dette foregår, skriver Lars, og det var godt han gjorde det, for i det svar han har fået fra fiskerikontrolkontoret i Fiskeristyrelsen, er der et løfte om at sætte ind over fiskerne:

Fiskeristyrelsen: Alvorlig problemstilling

- Tak for henvendelsen angående risikoen for at pæle til fiskeri kan være til fare for bl.a. surfere.

- Fiskeristyrelsen fjernede 15 pæle fra stranden, som ikke var mærket korrekt og har informeret politiet om sagen.

- Det er en alvorlig problemstilling, du rejser.

- Derfor vil den regionale kontrol tage initiativ til at kontakte relevante fritidsfiskerorganisationer i området og indskærpe over for dem, at reglerne for afmærkning og mærkning skal følges ved fiskeri, og at pælene straks skal fjernes ved endt fiskeri.

Planlægger pæleaktion

- Overtrædelser af reglerne kan medføre bødestraf.

- Derudover er vores kontrollører meget opmærksomme på denne type af overtrædelser og planlægger også en aktion mhp. at fjerne ulovlige pæle og sanktionere eventuelle overtrædelser, skriver en chefkonsulent til Lars, men hvad tænker du?