Ondskabsfuldt: Stod bundet foran børnehave

Hvem finder på at stjæle en hund, der står bundet til et træ foran en børnehave - og hvem finder på at lade en hund stå bundet, ubevogtet, foran en børnehave? Debatten raser i nordjyske Sulsted - men hvem tog Bølle?

- Jeg håber snart, du får din lille hund tilbage.

- Kan slet ikke forestille mig, hvordan du må have det.

- Alt godt.

Bundet foran børnehaven

Sådan skriver Maria R. i en af de - hold fast - 955 kommentarer, der er skrevet på hundeejer Pias Facebook-profil om et hundetyveri i Sulsted i torsdags ved 15-tiden.

Den stjålne hund, Bølle, er en 12 uger gammel bichon havanais/shih tzu-blanding, og Pia fatter ikke, at den slags kan ske i en lille by med 1500 indbyggere:

- Han var bundet ude foran børnehaven Blåhvalen på Kuskgårdsvej 6 i Sulsted, mens jeg var inde og hente mit barn, skriver Pia, der har talt med to vidner, der har set tyveriet:

'Ret ung' og ondskabsfuld

- Det første vidne ser en kvinde tage hunden op i favnen og gå med ham. Et andet vidne beskriver hende som en 'ret ung kvinde', der stak af i retning af Brugsen. Eller busstoppestedet.

- Det simpelthen det mest ondskabsfulde.

- Tænk at kunne leve med sig selv efter at gøre det, skriver Henrico C. i en anden kommentar, og Luna-Isabel C. skriver at hun håber, den bliver fundet. Og tilføjer:

- Dog binder man altså ikke en hvalp udenfor, mens man er inde at handle ...

- Slet ikke om vinteren, skriver Isabel, men hvad tænker du?

OBS: Hvis du tog Bølle, så skriv her. Hvis du kender en, der tog Bølle, så skriv her