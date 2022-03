Ondt i røven: Får 200 kr. pr. ukrainer

- Har man en familie på tre boende, giver det 18.600 kr pr. måned.

- Troede, man hjalp af hjertet og ikke skulle betales for det.

- Jeg tror ikke, der er mange danskere, der har det beløb om måneden.

100 ukrainere søges: Timeløn 165 kr.

Hentede tre ukrainere: Hvem skal betale?

Folk har jo gjort det frivilligt

Sådan skriver Susanne R. i en af de kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om den beslutning, et enigt byråd traf i går om, at de 79 voksne og 27 børn fra Ukraine, der ifølge kommunens oplysninger lige nu bor i borgernes private hjem, kan udløse kommunal støtte på 200 kr. pr døgn til mad og fornødenheder til deres værtsfamilier.

Og Susanne er langtfra den eneste, der synes, støtten, der kan udbetales, indtil ukrainerne får papirer og opholdstilladelser i orden forventet 4. april, er lige i overkanten:

Hvad med alle de penge der er samlet ind?

- Ikke at vi ikke skal hjælpe ! Og ville da ønske at jeg kunne!

- Men det der beløb får én på SU/kontanthjælp ikke engang efter skat.

- Der er seriøst noget galt i Danmark, skriver Anette K. i en kommentar, der har fået ni likes. Louise O er enig:

- Hvad med alle de penge, der er samlet ind til flygtninge. Dem skal de jo have - altså flygtningene.

- Folk har frivilligt taget dem hjem i eget hus, så skal de jo ikke have penge for det, skriver Louise.

Vil undgå spekulation

Avisen har talt med borgmesteren, der forklarer at byrådet kunne have valgt at give op til 500 kr pr døgn pr flygtning, men at man netop ikke har ville gøre det til 'forretning', eller risikere, at folk spekulerede i at hjælpe ukrainere:

- Der er mange borgere, som har åbnet deres hjem for ukrainere, og der har ( derfor red) ikke været behov for, at kommunen skulle tilbyde kost og logi til flygtningene.

De har det tøj de kom i

- Når ukrainerne får deres opholdstilladelser, bliver de omfattet af det danske socialsystem, så de kan få ydelser her eller tjene deres egne penge og forsørge sig selv.

Snyd ikke dig selv: 500 kr. pr. dag

- Men indtil det sker, så er situationen den, at mange er her i det tøj, de gik og stod i, og overlever med hjælp fra værtsfamilier, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen til Jydskevestkysten, men hvad siger du?