Online: 8. klasse fulgte med i lærers formiddags-sex

Skolelederen fra Randers er ikke helt sikker på, hvad der skete, men man formoder, at lærerens computer gik i dvale efter undervisningen - og mikrofonen stadig var aktiv

- Rolig nu.

- Den mest traumatiserede er nok læreren og dennes partner ...

- 8. klasse eleverne har nok både set og hørt det, der var værre... men fint at man informerer omkring dette.

De lyde har de nok hørt før

Sådan skriver Peter C. i en af de syv kommentarer, der er skrevet på Randers Amtsavis' Facebook-profil om den 'rigtig, rigtig uheldige' episode, der udspillede sig onsdag formiddag i Randers.

Her sad 8. klasse nemlig og blev undervist via deres computer, men da undervisning sluttede, blev der stadig sendt lyd af sted fra lærerens hjem. Og det var angiveligt lyde af to voksne, der havde sex.

Mest synd for læreren

- Der kom nok ikke nogen lyde, de elever ikke har hørt før, ro på altså ...

- Den det er mest synd for er læreren, skriver Sofie S, mens Sanny K. ikke kan holde sig tilbage:

- Undskyld, men det er svært ikke at grine, skriver Sanny.

Skoleleder Jan Pedersen fra Rismølleskolen, som ligger i udkanten af Randers-forstaden Dronningborg, siger til Randers Amtsavis, at man ikke er helt sikker på, hvordan lærerens sexlyde pludselig kunne høres på elevernes computere:

- Vi formoder, at computeren går i dvale, og læreren antager derfor, at den er slukket.

- Men der er stadig lyd på, siger skolelederen, men hvad siger du?