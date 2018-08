Opdragelse: Børneminister Mais børn sidder med iPad på restaurant

Lige som mange andre forældre er det ikke altid, jeg får overholdt mine egne principper, siger børneminister Mai Mercado, der synes at Danmark har et opdragelsesproblem

- Som offentlig person kan hun jo tale alt det, hun vil.

- Hun skal bare ikke forvente, at folk gider lytte til hendes ord.



- Opdragelse er gudskelov en individuel og privat ting.

Jeg synes der er et problem

Sådan skriver Michael W i en kommentar på Fyens.dks Facebook-profil om børneminister Mai Mercados projekt 'Opdragelsesdebatten', der blev sat i gang i januar måned.





Ministeren sagde dengang, at der i hver skoleklasse sidder mindst tre elever, som ikke sidde på en stol, ikke kan række hånden op og ikke modtage en besked. Og hun mener stadig, at det er vigtigt at tale om opdragelse - og at nogle forældre, godt kan gøre det bedre:

Jeg er præcis som andre forældre

- Hvis ikke jeg havde syntes, der var et problem, så havde jeg ikke sat det i gang, siger ministeren til Fyens.dk, der også kan afsløre, hvordan ministeren selv opdrager. Og her indrømmer hun, at hun ikke altid er lige konsekvent:

- Lige som mange andre forældre er det ikke altid, jeg får overholdt mine egne principper.

Skal vi også blande os i ministerens måde at opdrage på?

- Af og til ryger iPad'en også op, hvis man er ude og spise på en restaurant, så jeg er præcis som andre forældre, siger hun, og bl.a. den afsløring har fået Lene S til at stille dette spørgsmål:

- Hvad mon ministeren vil sige hvis andre gik ind og blandede sig i den måde, ministeren opdrager hendes børn på, skriver Lene, men hvad mener du?

Er det dårligt at stikke børn en iPad, hvis man vil have ro - f.ex. på en restaurant? Og ville du blande dig, hvis du så forældre give deres børn en iPad?

Må andre voksne opdrage/skælde på dine børn? Nej Ja Ved ikke Har du skældt ud/opdraget på andres børn? Nej Ja Ved ikke Nej, men jeg har haft lyst til det Må andre voksne opdrage/skælde på dine børn? 16 % Nej 77 % Ja 7 % Ved ikke Har du skældt ud/opdraget på andres børn? 12 % Nej 69 % Ja 2 % Ved ikke 17 % Nej, men jeg har haft lyst til det

