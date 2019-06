Ophidsede teenagere: Voksen mand smed vores Soundboks i søen

Det er sommer, det er sol, det er soundboks tid. Men hvor høj må musikken være i det fri, før du beder om at der bliver skruet ned? Og kunne du finde på at smide en højtspillende højttaler i søen?

- Gemytterne var kommet lidt i kog over unges brug af en musikafspiller i det offentlige rum.

- En 59-årig mand fra nabolaget havde flere gange bedt de unge om skrue ned for en soundbox, som havde afspillet høj musik i længere tid.

Ophidset stemning: Mand smed soundboks i sø

- Da henstillingerne efter den 59-åriges opfattelse ikke havde den ønskede effekt, kastede han soundboxen i vandet, så musikken stoppede.

- Det medførte en lettere ophidset stemning mellem den 59-årige og de øvrige tilstedeværende.

Sådan skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten for onsdag/torsdag om en episode lidt uden for Roskilde. Politiet blev tilkaldt og kl. 17.25 rykkede en patruljevogn ud. Det er ikke første gang i år at politiet bliver tilkaldt i forbindelse med musik-afspilning i det fri.

Ingen led overlast

For et par måneder siden konfiskerede en patrulje fra Sydøstjyllands Politi således en også en lydmaskine. Det var fem unge, der holdt fest på en skaterbane i Galten, og en borger kunne høre musikken 300 meter væk.

I Roskilde endte de unge og den voksne mand dog med at blive nogenlunde gode venner - og politiet skriver derfor at, 'ingen led overlast':

Ingen ønskede at anmelde noget og den voksne betaler

- Det hele sluttede med, at den 59-årige tilbød soundboxens ejer erstatning, så parterne udvekslede diverse oplysninger, så erstatningen kunne blive udredt uden politiets indblanding.

- Politiet foretog sig således ikke yderligere i anledning af anmeldelsen, da parterne selv fandt en løsning og ikke ønskede at anmelde modparten for noget strafbart, slutter rapporten, men hvad synes du?