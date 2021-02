Opråbet virkede - næsten

- Vi ser stadig mange biler på de populære steder som eksempelvis Kalø Slotsruin.

- Efter vores opråb ser vi dog også mennesker, der har flyttet sig til nye steder.

Gæsterne skal hjælpes bedre

- Men Rom blev ikke bygget på en dag.

- Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden skal arbejde med at hjælpe naturgæster bedre rundt til nye steder.

Sådan siger nationalparkchef Birgitte Lamp fra Nationalpark Mols Bjerge til nationen! efter en uge med vinterferie, der kunne byde på frost, sol og lunt vejr - og masser af gæster, trafik og parkering på de kendte steder i den populære nationalpark.

Heftigt: Alle går samme tur

Før ferien bad Birgitte nemlig gæsterne om at prøve at gå nye veje - og ikke kun tage til Kalø Slotsruin. Naturparken lavede endda på nationen! opfordring et kort, der viser, hvor der er prop (det er røde krydser) - og hvor der ikke er (se efter de grønne krydser):

Og det mener hun altså har haft en lille effekt.

Mange har fundet nye steder at parkere

- Mange af vores gæster - efter vores kampagne - har fundet nye steder at parkere og tage på oplevelse fra.

- I denne weekend gik jeg en tur i Mols Bjerge, hvor jeg så familier med madpakker og børn med røde næser.

- De børn har det fantastisk, og måske vi har plantet et frø, der gør, at de kommer til at elske naturen lige så meget, som vi gør i nationalparken, siger nationalparkchefen, men hvordan har du det med at gå tur et andet sted end der du plejer?