Opstand: 25 kr. for en liter benzin

- Folket er vrede over brændstofpriserne.

- I stedet for at sende soldater burde Rusland sende olie og gas.

Rød alarm: Rusland sender specialstyrker afsted

Fra 92 øre til 184 øre for en liter

Sådan skriver Roger H. i en kommentar på Russia Todays Facebook-profil om det oprør, der lige nu er i gang i i Kasakhstan. Et oprør,der ifølge mediet Eurasianet.org begyndte i den vestlige region Mangystau, da priserne på autogas steg fra 92 øre pr. liter til 1,84 kr. pr. liter i weekenden.

Total kaos: Angriber overalt

25 kr. for en liter benzin?

I Danmark ville det svare til, at benzinen steg til 25 kr. literen.

- Det giver da ikke mening at brænde huse af, fordi man er vred over priserne på brændstof, skriver Shi P. i en anden Facebook-kommentar, men flertallet af bilerne i regionen kører faktisk på autogas. I Danmark er der under 200 gas-biler, lyder vurderingen fra Drivkraft Danmark.

Nationen! har talt med Casper fra Becks Autoservice i Tinglev, der er en af seks forhandlere af autogas i Danmark. Han sælger mest til turister:

- Lige nu koster en liter gas ni kroner.

- Der er folk fra lokalområdet, der tanker, men det er mest udlændinge.

- Og hvis prisen pludselig blev fordoblet på det brændstof, man bruger, så ville man da nok reagere, siger Casper.

En liter autogas er cirka fem procent mindre effektiv end en liter benzin, men hvad siger du?