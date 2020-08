Otte eksponeringer: Skal jeg gå hjem?

- Kl. 11.21 fik jeg beskeden 'din enhed har identificeret 8 potentielle eksponeringer i denne uge og delt dem med smittestop'.

- Jeg ringer til Coronalinjen, som siger, at jeg skal gå hjem og blive testet fredag og søndag og ikke må komme på arbejde/skole før efter et negativt svar på den første test.

- Jeg kigger så i selve appen for mere info – og på forsiden står der, at der ingen beskeder er.

Eksponeret otte gange

- Jeg trykker så på notifikationen og kommer ind i telefonens indstillinger under appen, hvor jeg kan se at jeg er eksponeret 8 gange inden for de sidste 24 timer.

Sådan indleder Jette en mail til nationen! om den app, hun ligesom én million andre danskere - har hentet for at sikre at coronasituationen ikke går amok. Men Jette er ikke sikker på, at hun læser beskederne rigtigt, og har derfor bedt nationen! om at få svar på, hvad der er op og ned. Og det var godt hun gjorde det, for som du kan læse i svaret fra Ældre- og Sundhedsministeriet nedenfor, så er der en del forvirring.

Jettes mail fortsætter nemlig således:

En masse tidspunkter

- I indstillinger kan jeg komme ind på 'Eksponeringskontroller'. Her står en masse tidspunkter – og når man klikker videre ind på et tidspunkt, er det forskelligt om der står 0, 1 eller 2 under 'nøgle'.

- Jeg er ikke sikker – men tror at det er de 8 eksponeringer – for der står for det meste 0 i 'antal matchende nøgler'.

Måske er der en fejl i appen?

- Men så skulle jeg angiveligt have været udsat for smitte fx kl. 2.22 natten mellem mandag og tirsdag, hvor jeg lå i min seng.

- Det passer jo ikke helt med, at man skal have været under 1 meter i min 15 minutter for at blive eksponeret.

- I øvrigt kan Coronalinjen eller styrelsen for patientsikkerhed ikke svare på, om de 8 eksponeringer kan være den samme person – fx en kollega eller om det er 8 forskellige personer.

- Så måske er der en fejl i appen – som i dag sender forkerte notifikationer ud – og så er det jo ærgerligt at vi skal blive hjemme samt bruge unødig testkapacitet.

Vil gerne beskytte andre - men ...

- Jeg kan i øvrigt først få tid til test på lørdag - og skal herefter vente op til 72 timer, før jeg får svar.

- Det gør jeg selvfølgelig gerne og vil gøre alt for at beskytte andre fra smitte – men så skal det helst ikke være en teknisk fejl, skriver Jette, og Sundheds- og Ældreministeriet er helt med på hendes forvirring:

Ministeriet: Beskeden er fra Google/Apple

- Beskeden om potentielle eksponeringer sendes ikke fra appen, men sendes fra telefonens styresystem, og det er derfor beskeder, som Google og Apple styrer udsendelse af.

- Beskeden betyder, at din telefon har registreret, at du har været i nærheden af en anden app-bruger, der er blevet smittet, og som har valgt at melde det i appen, og som derfor har delt udsendte nøgler med appen. - Tallet fire betyder ikke nødvendigvis, at du har været i nærheden af fire personer, men det kan være den samme person, som din telefon har udvekslet nøgler med fire gange.

Og vi ved at den er svær at forstå

- Hvis du ikke har fået en besked fra smittestops-appen om smitterisiko, men har fået besked fra styresystemet om potentielle eksponeringer, så betyder det, at kontakten med den anden app-bruger ikke opfylder de sundhedsfaglige betingelserne for at udgøre en smitterisiko, dvs. den har ikke været i kontakt over 15 minutter i under 1 meter på et tidspunkt tæt på symptomdebut.

- Sundheds- og Ældreministeriet er bevidste om, at teksten kan være svær at forstå og kan skabe forvirring.

Vi er i dialog om mere brugervenlig tekst

- Vi er derfor i dialog med Google og Apple omkring beskeden, herunder muligheden for at gøre teksten mere brugervenlig eller helt stoppe udsendelsen, oplyser ministeriet, og nationen! har bedt dem sende et screenshot af den officielle smitterisiko-besked.