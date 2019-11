Otte elever droppet ud: Gad ikke 'ukendt fejl'

- Hej, jeg skriver på vegne af en klasse frustrerede grundforløbselever her på Skjern Tekniske Skole (Uddannelses Center Ringkjøbing Skjern).

- Vi var (!) omkring 25 studerende i alderen 24-48 år som startede 12/8-19 på det der før hed Vindmølleoperatør, men som nu hedder Produktion, Teknik og Montage.

- Problemet er, at næsten ingen firmaer har hørt om dette grundforløb, da det er vores – underbemandede(!) - lærerstab og statens opgave at hjælpe med at skabe forbindelsen mellem skole og praktik forløb.

Der skulle være en opdateret liste med ledige pladser

Sådan lyder de første linjer i det brev, Kasper C. sendte til nationen! i onsdags. Kasper og hans holdkammerater (dem, der er tilbage red) er nemlig dybt frustrede over den mur af ligegyldighed, de oplever, når de fortæller om de problemer, de har med finde lærepladser. Hans brev - som Undervisningsministeriet svarer på nedenfor - fortsætter derfor således:

- Vores eneste mulighed for at finde en læreplads er igennem det forældede system: Elevplan/Praktikpladsen, der skulle have en opdateret liste med ledige praktikpladser inden for alle uddannelser i Danmark.

- Men eftersom at praktikpladslisten indenfor: ’Montør’ ikke har været opdateret siden vi startede i august (der har stået ukendt fejl red.), sidder vi nu kun 17 elever tilbage, da nogle elever er droppet ud pga de opgav at finde lærerplads.

- Vores lærere har skrevet til Praktikpladsen, og de har rykket og skrevet igen for svar og udbedring af hjemmesiden.

Vi laver det når vi har tid

- Dette har stået på i flere måneder og det eneste svar de har modtaget fra Praktikpladsens support er: At de tager hånd om når de får tid til det.

- Men tiden går, og vi ville blive meget glade, hvis det var sådan, at vores kære højtlønnede politikere gad at tage ansvar for alle deres valgløfter og frivilligt gad tage hånd om Danmarks ungdom, og løse dette problem i tide, inden at vi skal starte i skolepraktik fra 1/1-20, skriver Kasper med frustrerede hilsner. Og tilsyneladende var det lige det, der skulle til - i hvert fald har Undervisningsministeriet fredag sendt dette svar:

Fejler er rettet nu

- Årsagen var en indekseringsfejl i systemet.

- Fejlen er nu rettet i systemet, så det er muligt at fremsøge denne uddannelse på samme måde som de øvrige uddannelser, oplyser ministeriet, og Kasper bekræfter, at den virker nu. Men alligevel har han denne opfordring:

- Alle firmaer i Energisektoren der arbejder i Strøm, Vind, Hydraulik, Robotstyring, Pneumatik, Fjernvarme, Køling, generelt Produktion, Teknik og Montør firmaer, har iøvrigt mulighed for at kontakte Skjern Tekniske Skole (Uddannelses Center Ringkjøbing Skjern), hvis de ønsker at komme og se, hvad skolen tilbyder.