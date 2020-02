Otteårig græd: Kommunen tvinger ham til at skifte fodboldklub

JB's barnebarn græd, da han sagde farvel til sine fodboldvenner og om få dage bliver han flyttet 190 kilometer til en ny plejefamilie. JB har svært ved at se, at kommunen varetager 'barnets tarv'

- Til den danske befolkning, politikere m.fl.

- Jeg er en meget bekymret morfar, som har mine 2 børnebørn (en pige på 12 og en dreng på 8) tvangsanbragt hos 2 forskellige plejefamilier.

- De blev anbragt i 2018.

- Men nu har kommunen besluttet, at drengen – som altså er 8 år – skal flyttes til en ny plejefamilie. En familie, der bor 190 kilometer væk.

Ingen kommentarer: Dagen handler om en person

Sådan indleder JB et brev til nationen! om den ulykkelige situation hans børnebørn er havnet i - en situation, der nu i hans øjne bliver endnu mere ulykkelig, fordi den ansvarlige kommune har bestemt, at det yngste barnebarn skal flyttes 190 kilometer væk til en ny plejefamilie.

JB håber at hans brev - som kommunen har sagt nej til at kommentere, da det handler om personer - kan få nogle ansvarlige sagsbehandlere eller politikere til at tænke sig lidt om, når de flytter rundt på tvangsanbragte børn.

Mit lille barnebarn skal sige farvel til fodboldvennerne

Og han beder også om, at folk med erfaring fra den slags sager, kommer med et godt til, hvad han og forældrene kan gøre. Bedstefaderens brev fortsætter således:

- Det betyder mit lille barnebarn, som ikke har det særligt let, skal sige farvel til sine fodboldkammerater og andre venner, som han har fået et rigtigt godt forhold til.

- Han er ligeledes optaget på fodboldskolen i byen i sommerferien.

- Han er meget skrøbelig dreng, og denne nye flytning bliver mere end svær for ham.

- Flytningen bliver også svær for mig, da jeg bor 240 kilometer fra denne nye familie. I dag ser jeg begge børnebørn cirka en gang hver måned. Og jeg har også haft dem 3-4 dage i sommerferien.

Har svært ved at se barnet tarv

- Jeg og forældrene har foreslået flere løsninger i nærområdet, men kommunen tager ikke hensyn – de gider faktisk ikke gang kommentere vores bønner.

- De – altså sagsbehandlerne - siger hele tiden, at det er i barnets tarv, men den tarv har jeg svært ved at se.

- Jeg kunne skrive meget mere, men man skal ikke blive træt af at læse opslaget, før det er slut, slutter JB brevet, og hvis du har et bud på, hvordan man kan få en kommune til at ændre en afgørelse i en tvangsanbringelssag, så skriv gerne en kommentar.