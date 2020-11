Otteårig skulle have hjælp af kommunen: Hvad med sexlivet?

- Hej.

- Vi har søgt rådgivning angående vores otteårige datter. Hun har været inde i en svær periode med lavt selvværd og en følelse af at stå udenfor rent socialt.

- Kommunen var positiv, og vi fik bevilget, et såkaldt §11 forløb – et forløb, der, som det hedder, ’lægger vægt på forebyggelse og rådgivning’.

Glade for den hjælp vi kan få

- Vi er naturligvis meget glade for den hjælp vi kan få, men desværre blev vi på vores indledende møde i Familiehuset mødt af hele to spørgeskemaer.

- Det første vedrører - fuldt forståeligt - vores datter og de udfordringer, hun har i sin dagligdag, konkret og med en indgangsvinkel til det, vi søger hjælp og rådgivning omkring.

Men det er meget private spørgsmål

Sådan indleder S. og L. et brev til Ekstra Bladet om den måde, deres kommune mener, de skal hjælpes på, nu hvor deres barn har dårlig trivsel.

Forældreparret – som er 30’erne og bor i en mellemstor provinsby – blev nemlig mildest talt overraskede over indholdet og omfanget af det andet spørgeskema, de skulle udfylde for at få gang i forløbet. Og det synes de faktisk, hele Danmark skal vide. Og de synes også, at den øverste ansvarlige for Familiehusene, ministeren, skal svare på, hvorfor de skal svare på alt muligt om deres privatliv, sexliv, rygsmerter, hukommelsesproblemer og forestillinger om seksuelle tanker, der måtte genere m.m.! Deres brev - som Astrid Krag har fået mulighed for at kommentere – fortsætter derfor således:

Hvilken relevans har vores sexliv?

- Situationen er altså, at vi beder om rådgivning til vores datter, men bliver mødt af spørgsmål af voldsom privat karakter, flere af spørgsmålene ville jeg ikke engang med sikkerhed kende svaret på for min kone!

- Hvad ret har de til at udbede sig disse dybt personlige oplysninger, hvilken relevans har mit og min hustrus sexliv for rådgivningsforløbet om vores datter, og hvem får adgang til besvarelserne?

- Vi er mildest talt chokerede og har ikke lyst til at udlevere disse oplysninger, da vi ikke kan se noget som helst behov for disse hos kommunen, men hvad vil der ske, hvis vi nægter?

Vi er rådvilde

- Vil vi så gøre vores rådgivningsforløb betændt og med et ringere udbytte for vores barn!?

- Vi er rådvilde og mener, at kommunen udnytter en situation, hvor forældre beder om hjælp og rådgivning til en problematik omkring deres barn, til at udbede sig oplysninger, de hverken har brug for eller krav på, skriver forældrene, der havde håbet, at socialminister Astrid Krag ville svare på, om hun har set skemaet før, hvad hun synes om de mange spørgsmål, et forældrepar skal svare på – for at få hjælp til et barn, der mistrives - og om hun kan forstå, at nogle IKKE har lyst til at svare på alle spørgsmål.

Og endelig om spørgsmålene og deres personlige karakter kan få forældrene til at trække sig – og på den måde betyde, at børn ender med IKKE at få hjælp?

Det har ministeren ikke ønsket, men hvad siger du?