Ottos klimaløsning: Én gang - og gummi for resten

Om 30 år er der næsten ti milliarder mennesker på jorden. Otto mener kun, at der er plads til tre-fire milliarder, og derfor skal man kun have lov til at have ubeskyttet sex én gang

- Hvis verdensbefolkningen kun var vokset med samme rate som væksten i Danmark, Japan og andre industrilande, så var klimaudfordringen ikke så voldsom.

- Tør nogen mon spå om, hvor mange mennesker der er plads til på Jorden, hvis vi vælger at leve, som vi gør nu?



Plads til god mad og oplevelser

Sådan skriver Steen i en af de kommentarer, der er tikket ind i dag til Ekstra Bladets live-dækning af valgkampen.

- Naturligvis skal forurening bekæmpes, men vi må have plads til et liv med god mad og oplevelser uden at have dårlig samvittighed, fortsætter Steen, og i nationen!-telefonen lyder stort set samme melding fra Otto H., der har læst FN's befolkningsprognoser for år 2050 og år 2100.

Han frygter en fremtid med 10-11 milliarder mennesker, der slås om klodens ressourcer. Og han mener, der skal drastiske metoder i brug.

Det bliver ubehageligt

- Én gang sex uden prævention.



- Det bliver barsk, det bliver ubehageligt, men man skal altså kun have lov til at have ét barn pr. familie, hvis kloden skal overleve.

- Man burde nedsætte et panel med statsministre, præsidenter, ledere fra alle verdens lande - ved siden af FN, som jo ikke kan blive enige om noget som helst - og så skulle de styre befolkningsudviklingen.

Sterilisation, tvangsaborter, tvangsadoptioner

- Hvordan straffen skal være for at bryde ét-barns-reglen, ved jeg ikke, det må mennesker, der er klogere end jeg, afgøre.

- Men ... sterilisation, tvangsaborter, tvangsadoptioner er jo nok de mest oplagte, lyder det fra Otto, der mener, at kloden kun er skabt til 3-4 milliarder.

For et lille år siden kunne man på DR.dk læse, at vores lyst, evne og behov for at forplante os er det, der sviner mest, når man ser på udledning af drivhusgasser.

Man vælger at spise bøf og få børn

Og Torben Chrintz, videnschef i den grønne tænketank Concito, sagde:

- Det at få børn er et valg, vi foretager, ligesom når vi kører i bil, flyver eller spiser en masse oksekød. Man kan vælge det til, og man kan vælge det fra.

- Og vælger man et ekstra barn til, så øges ens udledning (set over en hel levetid, red.) med cirka 1000 tons.

Men befolkningens størrelse er et problem

DR havde også talt med Inge Røpke, professor MSO i økologisk økonomi ved Aalborg Universitet, der gerne så, at antallet af danske faldt, i stedet for at sige:

- Selvfølgelig skal vi blive med at få børn.

- Men både forbruget og befolkningens størrelse er et problem. Vi bidrager både til at forbruge for meget og til at være for mange, lød det fra professoren, men hvad tænker du?