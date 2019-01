Overflødige: Sverige fyrer 4500 ansatte på jobcentre

Det er blevet let at finde arbejde, hvis man har uddannelse og erfaring, siger oppositionslederen Ulf Kristersson om de fyringer, der rammer hver tredje ansat på de svenske jobcentre

– Man får ingen hjælp af AF.

- Jobbene skal man selv søge, og deres jobsøgningskurser er meningsløse.

- De kontrollerer heller ikke om man søger arbejde, og man kan indberette det samme søgte job i månedsvis.

5 sagsbehandlere på 13 måneder

Sådan skriver Janne i en af de læserkommentarer, der tikkede ind, da den store svenske avis Aftonbladet her til formiddag chattede om de 4500 ansatte i den svenske jobcentre, der står til at miste jobbet.

Og Janne er ikke den eneste, der har dårlige oplevelser med den svenske Arbejdsformidling, der ialt har cirka 14000 ansatte, fordelt på 242 kontorer:

- Har haft 5 sagsbehandlere på 13 måneder. De 3 sad i Malmø, mens jeg bor i Stockholm. Og kontakten foregår via mail og telefon. Idiotisk.

Jeg vil gerne have et arbejde

- Jeg skal redegøre for min situation hver gang, og jeg har en speciel baggrund og har brug for psykolog, så jeg ikke havner i udbrændthed igen.

- Men nu er der gået et halvt år. Jeg vil gerne arbejde, skriver Ann-Sofie i en kommentar, mens TFS - som kender systemet indefra - fortæller en lidt anden historie:

- Min kone arbejder på AF, og de arbejdsløse har ingen ide om, hvor hårdt en sagsbehandler knokler og hvilken stress, de oplever til daglig.

Folk tror de får job på et sølvfad

- Folk tror, at et arbejde bliver serveret på et sølvfad, skriver TFS.

De mange fyringer betyder ifølge Aftonbladet, at AF kan spare hvad der svarer til en god halv milliard i danske kroner, og den ansvarlige politiker - oppositionsleder Ulf Kristersson fra de Moderate - siger, at han forstår, at mange er blevet kede af det:

- Men det er blevet ganske let at finde arbejde, hvis man har uddannelse og erfaring.

- Arbejdsformidlingen skal hjælpe de, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, siger han, men hvad siger du?

Se også: Pia har dødsangst: Det er jobcenteret og e-post jeg er bange for

Den svenske arbejdsløshed er på 6,3 procent. i Danmark er arbejdsløsheden på lige omkring 4 procent.