Overlæger får 980.000 kr. i årsløn: De andre får mere

- Og når man så tænker på, hvordan det går på deres afdelinger på sygehusene, hvor patienter svigtes og ender som invalide eller det, der er værre, p.g.a. tåbelige rutiner, hvor ingen ved, hvad andre gør eller har gjort, fordi personalet bliver flyttet rundt hele tiden.

- Spild af arbejdskraft og menneskeliv.

- Frustration for personale, patienter og pårørende. Og følgerne bedøves 'væk' med ekstra medicin.

- Men chefen skal forgyldes.

980.000 i snit om året

Sådan skriver Jette K i en af de kommentarer, der er skrevet på Berlingskes Facebookprofil om overlæge lønninger - og ekstra honorarer - i Region Hovedstaden. Rigsrevisionen har nemlig lavet en juridisk-kritisk gennemgang(se cirka midt i dokumentet) - og har fundet flere kritikpunkter.

De har fortjent hver en krone

Men selv om Jette ikke er den eneste, der synes at overlægerne tjener lige vel rigeligt - flere politikere siger til Berlingske, at de vil have en debat om lønnivauet og ekstra-honorarerne - så er der flere der mener, at lægerne har fortjent deres hyre:

- De har fortjent hver en krone.

- Det har vores politikere ikke, skriver Alberto T således, og Helen H

- Hold da helt mund, hvor er misundelige her i Danmark.

De andre tjener 1.000.000

- Prøv at være glad for det i har, så viser Rigsrevisionens rapport faktisk, at de 2371 overlæger og de 295 lægelige chefer i Regionen i snit får 20.000 kr mindre pr år, end deres kolleger i andre regioner.

