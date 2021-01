Overraskende fund i skraldespande

- Det samme gælder, hvis man kigger på skraldespandene på Ålekistevej.

Ser det på Nørrebro og i Vanløse

Sådan skriver Jens R i den kommentar, der er skrevet på avisen Vanløse LIVs Facebook-profil om de borgere, der ikke bruger deres egne affaldsspande, men istedet benytter de offentlige skraldespande på byens veje og stræder.

Smider alt affald i samme spand

Avisen har nemlig - efter en del henvendelser fra læsere, der klager over det velkendte problem med overfyldte spande i bybilledet - talt med skraldespandstømmer Brian B. Og ganske overraskende kan han berette, at han har kendskab til folk på f.ex. Nørrebrogade og i området omkring Flintholm Station, der tager deres køkkenskraldepose med til de skraldespande, der står på gaden/ved stationen. Og at det sker over hele byen.

Det meste kommer fra husholdningerne

Han fortæller også, at han og de 129 andre kommunale renholdsningsmedarbejdere, ofte får skæld ud af forbipasserende, fordi spandene er overfyldte. Og det er han rigtig træt af:

- Jeg tømmer 130 til 140 spande om dagen.

- Og uden at overdrive så er 80 procent af det i spandene, husholdningsaffald fra folks hjem, siger Brian B, der synes det er blevet værre og værre de senere år.

