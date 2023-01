Overrasker: Nu bliver det gratis for ALLE

- Husk at tage en fridag.

- Det skulle jo have været bededag 2024, men den fridag vil politikerne inddrage.

En rigtig stor campingweekend

- I stedet for at miste en rigtig stor campingweekend har vi valgt at gøre denne dag gratis for alle!

- Uanset om lovforslaget om bededag bliver gennemført eller ej, gælder dette tilbud.

Sådan skriver Jørgen fra Hessellund Sø-Camping i et meget populært opslag på Facebook om regeringens Store Bededagsplaner og det økonomiske tab hans campingplads kan se frem til, hvis de bliver vedtaget. For hvor en normal weekend betyder 300 besøgende, så er der tre eller fire gange så mange på en forlænget weekend som Store Bededag:

Vi bliver ikke lyttet til

- Det værste er, at vi ikke bliver lyttet til. Det er som om, at det bare bliver besluttet, og så er det sådan.

Annonce:

- Det føles som om, at de bare bliver ved med at banke på en branche, der allerede bløder, siger Jørgen til den lokale TV2 station Midtvest, og til nationen! siger han, at corona, nedlukning og energipriser i forvejen gør det svært at have campingplads.

- Super go' måde at udvise kampgejst og modstand mod fjernelse af en dansk helligdag, skriver Pia T, i en af de 98 kommentarer, der er skrevet på pladsens Facebook-profil.

Kan have store konsekvenser

- Fornemt, Marianne og Jørgen.

- Lad os håbe, at andre, for hvem denne forestående beslutning må have store konsekvenser, finder på noget lignende - og at medierne får fat i det, skriver Ole K..

Jørgen har - nok ikke så overraskende - fået mange mails fra folk der gerne vil have en gratis nat på den dato, hvor der efter planen er bededag i 2024. Og han sender det her svar til dem: