Overrasket husejer: Får kæmpe rabat

nationen! modtog forleden et brev fra en varmepumpe-ejer, der var forarget over den i latterligt lille rabat på én øre pr. kilowatt-time, hun fik på elregningen. Hun havde bare læst forkert. Kan du læse din elregning?

- Hej.

- Vores hus har, gennem de 35 år vi har boet her, altid været elopvarmet.

- Vi har Genvex-luft til varmt vand og Panasonic-luft til luft og elradiatorer i køkken og bad.

- Og vi er godkendt til reduktion på elafgift og har altid fået det.

Sikke en reduktion

Sådan skrev parret Mette og Søren M til nationen! om det varmesystem, de har i huset - og den voldsomme prisstigning på elektricitet, de kan se frem til, når deres fastprisaftale udløber til sommer 2022.

Parret har læst om de stigende energipriser, som rammer alle danskere for tiden – og de har også set, at der bliver skrevet om, at nogle kunder har en reduktion i elafgiften. Og det er den, de gerne vil have fokus på. Deres brev - som nationen! har bedt Seas-NVE om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Vi får strøm fra Seas-NVE.

- Men 1.1.21 'stoppede' vores elafgiftreduktion. Før det fik vi 26 øre pr. kW for alt elforbrug over 4000 kW.

Er det korrekt? Nej

- Efter den dato får vi en øre.

- Sikke en reduktion.

- Har ringet og spurgt Seas-NVE om rigtigheden af den ene øres rabat.

- Og om det var korrekt, skrev Mette og Søren, og nationen! har spurgt Seas-NVE, hvad kunder som Søren og Mette kan forvente at skulle betale for el, når deres fastprisaftale udløber? Og hvem der egentlig bestemmer, hvor stor rabatten/reduktionen skal være? Nu viser det sig så, at Mette og Søren simpelthen har læst deres regning forkert. For den ene øre er ikke rabatten, nej, det er selve prisen på elafgiften:

Skal kun betale en øre i afgift pr. kWh

- Der er tale om en rabat, som staten giver på elvarmeafgiften (og det har intet med os at gøre).

- (Klip fra skat.dk): Ved lov 2225 af 29. december 2020 nedsættes elvarmeafgiften for husholdninger mv. til 0,8 øre/kWh fra 1. januar 2021. Elvarmeafgiften for husholdningerne svarer til EU's minimumsafgift for ikke-erhvervsmæssigt forbrug af elektricitet, skriver Seas og tilføjer, at de ikke kan sige noget om prisen på el til sommer, når Mette og Sørens fastprisaftale udløber til sommer.