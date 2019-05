Overrasket over Danmark: Kontanthjælp er 5373 kr - huslejen er 6118 kr

- Jeg kom tilbage 25. november 2018 fra Kina. Så jeg har været tilbage i 6 måneder nu.

- Jeg var heldig at få min gamle lejlighed tilbage efter at den har været fremlejet til anden side.

- Jeg er fuldblods-dansker og har taget al min skolegang i Danmark.

Så jeg må låne penge hver måned

- Men jeg er fattigere end fattig og integrationsydelsen er på 5373,00 kr (udbetalt) og min husleje er 6118,55 kr (inkl. 500,00 kr aconto varme).

- Så hver måned er jeg nødsaget til at låne penge...både til husleje og til leve-omkostninger og alle de andre regninger.

Sådan indleder XXXXX (nationen! kender mandens navn) et brev til nationen! om den ydelse, som rammer folk, der ikke har opholdt sig i Danmark i sammenlagt mindst syv år inden for de seneste otte år.

XXXXX har været i Østen og har ikke selv valgt, hvor lang tid han skulle bliver der. I november kom han altså retur til fødelandet. Og det han kom tilbage til overrasker og provokerer ham.

Så meget kan man få i integrationsydelse Enlig forsørger

Person der forsørger eget barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud: 12.143 kr. pr. måned før skat (2019). Forsørger

Person der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har ret til ekstra børnetilskud: 8.498 kr. pr. måned før skat (2019). Ikke forsørger

Person der ikke er forsørger: 6.072 kr. pr. måned før skat (2019). Ung hjemmeboende

Person der ikke er forsørger, under 30 år og hjemmeboende: 2.616 kr. pr. måned før skat (2019). Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

Beløb integrationsydelsen skal fradrages med i tilfælde af arbejdsindtægter i forsørgelsesperioden: 27,32 kr. pr. time (2019). Danskbonus

Op til 1.580 kr. pr. måned før skat (2019). Kilde: Borger.dk Vis mere Luk

Giv mig flere penge - så kan jeg betale licens

- Licenskontoret jager mig, fordi de vil ha' at jeg betaler medielicens - selvom jeg har forklaret dem, at jeg ikke har fjernsyn og slet ikke har penge til dem.

- Jeg ved godt at medielicens er til pc og andre ting, men da jeg i forvejen betaler for internet til min udbyder kan jeg ikke se rimeligheden i, at jeg også skal betale til licenskontoret for den selvsamme ydelse.

- Jeg mener at licens ligesom integrationsydelse er noget staten står for, så hvis jeg skal betale licens må de for fanden da forstå, at jeg skal bruge flere penge.

- Jeg må da være berettiget til kontanthjælp eller arbejdsløshedsunderstøttelse eller hvad det nu er de kalder det.

Jeg er jo ikke indvandrer

- Jeg skal ligestilles med ALLE andre DANSKERE uden job. Jeg er jo ikke indvandrer.

- Hvis man er flygtning, så bor de fleste på et asylhjem eller lignende med fri kost og logi og ingen regninger som jeg jo har...

- Ergo har flygtninge og indvandrere flere penge til rådighed, end jeg har.

- Tak for at du oplyste mig om det, der hedder Dansk bonus. Det har jeg nu søgt om ved at aflevere mine skole-papirer.

- Kommunen har faktisk oplyst mig om det skriftligt i en lang email, som indeholder en kæmpe masse love og paragraffer og det har jeg så åbenbart overset.

Har fået 20.000 af familien og venner

- Hvor meget mere jeg vil få udbetalt vides ikke endnu.

- Jeg har til dato fået omkring 20.000kr ialt fra familie og venner:

- Og min mor, som er pensionist, har købt tøj til mig for ca 7-8.000 kr, da alle mine ting, møbler og tøj blev vandskadet, der hvor det blev opbevaret og der var ingen forsikring, der dækkede.

- Min bror og hans familie har også spenderet flere tusinde kroner på tøj til mig. Venner og familie har også hjulpet mig med nye møbler fra kirkens korshær og lignende steder.

- Alle mine møbler undtagen mit stuebord er 'nye' brugte møbler. K

- Jeg har måtte købe komfur, køleskab, vaskemaskine og mange andre ting, så folk kan nok se at økonomien er meget stram.

- Jeg har desuden lånt 4.000 kr indtil videre.

Jeg skal have et arbejde snart

- Jeg har ikke tænkt mig at være arbejdsløs særlig længe, men indtil jeg får noget at rive i er det her min situation, slutter XXXXX, der synes, det er vigtigt, at befolkningen og staten finder ud af, hvor urimelig denne lov omkring integrationsydelse er. Hvad tænker du?