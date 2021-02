Overrasket over vaccinekø

Man skal vente i en lang elektronisk kø og have masser af tålmodighed for at booke tid til corona-vaccine. Men når man først er kommet igennem, så er der ingen kø og masser af personale.

- Hej.

- Jeg fik tilbudt vaccine på e-boks i lørdags d. 20. februar.

- Jeg prøvede så at booke tid om eftermiddagen, og her var ventetiden 59 min. Der var 16.000 foran mig.

- Og derefter – da jeg kom ind i systemet – var der ingen ledige tider. Uanset afsøgning på flere geografier.

Du er nummer seks i køen

- Jeg ringede så ind, og fik at vide, at jeg var nr. 6 i køen.

- Og vupti, jeg fik en tid dagen efter, altså søndag, samt tid tre uger senere til 2. vaccination.

Sådan skriver Robert N, der er 74 år gammel, i en mail til nationen! om at være med i gruppen af sårbare patienter, der skal have de første corona-vacciner. Og om det bookingkaos han oplevede på nettet, og den fine og smidige booking-behandling han fik, da han ringede op og talte med en medarbejder hos Region Sjælland.

Håbløst system

Robert synes nemlig – som ret mange andre – at det system, borgere, der bliver indkaldt til vaccine bliver mødt med, er håbløst. Han synes borgerne automatisk skal præsenteres for ledige tider, i stedet for selv at lede på nettet.

Et problem, Danske Regioner faktisk meldte ud mandag eftermiddag, at de fra nu af vil gøre noget ved.

Roberts betragtninger - som Region Sjælland også kommenterer nedenfor – fortsætter således:

Vil gerne høre regionens kommentar

- Efter det bøvlede tidsbestillingsforløb havde jeg forventet, at der ville være et tilsvarende bøvl på vaccinationsstedet på Møllehusvej 15 i Roskilde, men nej.

- Ved møde på vaccinationsstedet var der meget få patienter og meget ledigt personale.

- Jeg tog nogle billeder, som jeg synes regionen skal kommentere.

Der er kapacitet til flere

- Jeg håber de bemærker og kommenterer den ubeskæftigede medarbejder, skriver Robert, men det det eneste Region Sjælland har af kommentarer til brevet er:

- Der er søndag 21. februar 2021 vaccineret 396 borgere i tidsrummet kl. 9 – 19.30 i Roskilde kongrescenter.

- Der er derfor kapacitet til betydeligt flere vaccinationer.

- Vi er nemlig klar til at vaccinere mange flere borgere, når flere vacciner kommer til Danmark, skriver regionen, men hvad tænker du?

