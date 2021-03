Overrasket: Smart fyr tjekker dej

- Det kom faktisk lidt bag på mig, at jeg skulle blive sådan en surdejsnørd.

- Jeg har altid været sådan en lidt smart fyr.

.- Ikke fordi det ikke er smart at gå op i surdej, for det har jeg jo fundet ud af, det er.

Som en baby

Sådan siger 28-årige Mathias S. til TV2 Nord om den nye og opmærksomhedskrævende hobby han har fået øjnene op for, mens der har været corona: bagning med surdej.

Mathias fortæller, at han er så optaget at projektet, at han tjekker sin dej, før han tjekker sin telefon om morgenen. Og ser man på TV-stationens Facebook-profil, så er Mathias langt fra den eneste, der har fået et liv med surdej:

- Surdej er nutidens Tamagotchi, skriver Louise F således og Heidi M skriver:

- Det er jo som en baby !!!!!! Oh my!

Synes surdej er kedeligt

nationen! har tidligere skrevet med en nu succesfuld webshop, der sælger bageartikler (bla. enzymer til bagning). De beretter, at de har tredoblet deres omsætning mens, der har været corona-nedlukninger. Og at de har haft dage, hvor deres salg har svaret til 300.000 bagte boller.

Men ... dejen hæver ikke ind i himlen, og på TV2 Nords Facebook er der også et par stykker, der helt sikker IKKE bliver surdejs-bagere:

- Synes sgu' surdej er kedeligt, skriver Mikkel H, men hvad synes du?