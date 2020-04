Overrasket Zlatko: Har solgt 'Danmark' for 70.000 kr

- Da Mette Frederiksen den 11. marts udtalte, at Danmark skulle lukke ned, begyndte jeg straks, at bekymre mig om, hvordan det ville have indflydelse på vores salg i vores lille firma med 4 ansatte.

- Så jeg blev meget overrasket over at se så stor en stigning.

Kærligheden til landet blomstrer

- Men, ved nærmere eftertanke, så er det i disse kriseuger, at kærligheden til landet og ens medmennesker blomstrer i stor stil.

- Vi holder afstand, når vi går ture, vi smiler venligt til hinanden og vi rækker ud til dem, som har brug for hjælp. Det er netop det Danmark, som vi elsker.

Forventede et fald - steg med 35 procent

Sådan indleder Zlatko fra Nördiske et brev til nationen! om at han og virksomheden har haft en positiv oplevelse her i corona-krisen. Zlatko har fulgt med her på siden, hvor garnforretninger, en kro og en merchandise-shop har fortalt, at deres salg også er steget siden Danmark lukkede ned - og Zlatko mener, at hans succes, skyldes at hans plakater handler om dansk identitet:

- Vores omsætning på webshoppen steg i marts samlet med 35%, og allerede nu i april er vi foran sidste års omsætning i samme måned.

- Då der regner vi også med en stigning på 35-40%.

- Vi havde bestemt forventet et fald, så det er en stigning som vi er meget glade for.

Tre en halv gange så mange 'Danmark'

- Danmarksplakaten har vi solgt for over 70.000 kr i marts, men vi kan desværre ikke sammenligne salget med sidste år, da det er en plakat, vi lancerede i november måned.

- I januar lå den dog på omkring 20.000 kr, så det er bestemt en stigning i forhold til januar.

- Helt generelt har plakater med Danmark og danske byer været meget populære, skriver Zlatko, men hvad siger du?

