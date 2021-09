Overskuds-Kurt: Får 60.000 kr for meget

Hvis Kurt fik lov til at bo i Thailand – og tage sin folkepension med tillæg med – ville Danmark spare de cirka 60.000 han får i boligstøtte, tandlægehjælp og medicin pr. år, han han regnet ud. Plus andre sundhedsudgifter.

- Jeg er folkepensionist og får folkepensionens grundbeløb på 6518 dkk pr. md. Og fordi jeg er tvunget til at have adresse i Danmark, får jeg tilligemed 7335 Dkk pr. md. i pensionstillæg, plus en årlig ældrecheck på 18400 Dkk.

- Desuden får jeg med adresse i Danmark boligstøtte, tilskud til tandlæge og medicin for ca 5000 dkk skattefrit pr. med.

- Og for nylig viste en undersøgelse desuden, at en person over 65 år årligt koster sundhedsvæsenet 34.000 dkk.

Sådan indleder Kurt R et brev til nationen! om den i hans øjne urimelige regel, der betyder at man ’kun’ må tage pensionens grundbeløb med, hvis man bosætter sig udenfor Europa. Kurt mener, at han skulle have lov til at tage grundbeløb PLUS tillæg med, så han i alt havde cirka 14.000 brutto fra Danmark pr måned. Og at det stadig ville være en overskudsforretning for Danmark.

Hans brev – som han håber du vil dele med andre, der interesserer sig for pension og udlandsophold – fortsætter nemlig således:

- Da jeg blev folkepensionist startede jeg på min motorcykel en tur til Thailand.

- På denne rejse mødte jeg en Thailandsk kvinde, som jeg senere blev gift med og søgte at få familiesammenføring med i Danmark. Dette lykkedes ikke med udlændingestyrelsens begrundelse, at der ikke er noget til hindring for, at jeg kan tage ophold i min ægtefælles hjemland, og at vi kan udleve vores familieliv der, hvilket jeg ikke har det fjerneste imod.

- Men det kan ikke lade sig gøre, idet folkepensionens grundbeløb på 6518 Dkk minus Skat til Danmark ikke er nok til overlevelse, sygesikring og indkomst dokumentation overfor De Thailandske myndigheder til opholdstilladelse i Thailand.

- Derfor er jeg nødt til at nøjes med at opholde mig i Thailand under 6 mdr. indenfor 12 mdr.

- Set i lyset af, at der sandsynligvis er tale om en ikke ubetydelig gevinst for det øvrige samfund, hvis jeg udrejste permanent, og ikke skal have boligstøtte eller belaster Det Danske Sundhedsvæsen, vil jeg gerne opfordre Folketinget til at foretage en beregning på, om det vil være en udgift eller en besparelse for Statskassen, hvis man lod en folkepensionist som er berettiget til pensionstillæg beholde dette, så det er økonomisk muligt for denne, at udrejse permanent til et andet land udenfor Europa, på lige fod med dem som vælger at udrejse til et andet land i Europa. De mister nemlig ikke noget.

- Regnestykket skal selvfølgelig tage højde for, at jeg ved at være udrejst i 5.5 måned pr år i forvejen bruger det meste af pensionen uden for Danmark, skriver Kurt, der slåt fast at han selvfølgelig vil betale skat af pension og tillæg, men siger du?