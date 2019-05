Overvågningskamera?: Blomster-tyv på jysk kirkegård

- Det sker også tit her på Novrup kirkegård i Esbjerg.

- Har oplevet at den sten, hvor der stod 'Far' på blev stjålet 1 uge efter min fars død.

Tyv på barnebarns gravsted

Sådan skriver Jan H i en af de kommentarer, artiklen på jv.dk om en blomstertyv, der igen og igen forsyner sig med friske blomster på Grindsted Kirkegård. Og Jan er ikke den eneste, der har oplevet det samme:

- Jeg har også mange oplevet, at der er stjålet blomster fra mit barnebarns gravsted på Jerne kirkegård Esbjerg, skriver Willy K således og Helle N fortsætter således:

- Jeg har min datters gravplads i Urup.

- Jeg fik stjålet julepynt, fugle og en skulptur i år, skriver Helle.

Datter til afdød: Får lyst til at sætte kamera op

Det er Margit N, der fortæller om de gentagne bukettyverier på Grindsted Kirkegård, som går ud over hendes fars grav. Og hun tænker, at det må vå være på tide at bruge kameraer:

- Tænk, at nogen kan finde på det.

- Har de slet ingen samvittighed, siden de kan få sig selv til at gå på kirkegården og tilegne sig blomster fra andres gravsteder?

- Jeg får virkelig lyst til at sætte et vildtkamera op, siger Margit N til avisen, der også har talt med meningshedsrådsformanden og kirkegårdslederen, som dog ikke synes, at der skal overvågningskameraer op:

Nu skal vi undersøge det

- Vi har drøftet det før i menighedsrådet, og da jeg ikke havde hørt om det, håbede jeg, at intet nyt var godt nyt.

- Det er det desværre ikke, og nu må vi prøve at få undersøgt, hvor omfattende det her er, siger menighedsrådsformand Lone Ovesen, der 'er virkelig ked af det på de berørtes vegne', men hvad siger du?