Overvægtige prøver diabetes-medicin: Fantastisk

Mange overvægtige kæmper for at få en fedmeoperation - men måske er medicin, beregnet til diabetikere, ligeså effektiv

- Det her er fantastisk.

- Folk er ikke klar over, at når en person når en vis størrelse, så mister de meget af deres mobilitet - og så der er ingen måde, de kan træne så meget som de har brug for, for at tabe sig.

- Det er derfor vægttabsoperationer eksisterer.

- Det her virker dog en del mindre risikabelt, så god mulighed for dem, der ikke kvalificerer sig til operation.

Tabte en fjerdedel af deres kropsvægt

Sådan skriver Alexa S. i en af de 997 kommentarer, er er skrevet på CNNs Facebookprofil om et nyt videnskabeligt studie publiceret i New England Journal of Medicine. Et studie, der viser, at overvægtige mennesker kan tabe sig ganske meget, hvis de i en periode på 72 uger får en ugentlig dosis diabetes medicin af typen Tirzepatide.

Medicin er for nylig godkendt af US Food and Drug Administration til behandling af type 2-diabetes, men den kan altså også hjælpe voksne uden diabetes med at tabe sig.

- Næsten 40% af de individer, der deltog, tabte en fjerdedel af deres kropsvægt, siger medforfatter Dr. Ania Jastreboff, meddirektør for Yale Center for Weight Management til CNN.

Jeg tabte 90 kilo - lagde min kost om

Tirzepatid blev undersøgt hos mennesker uden diabetes i tre doser: 5, 10 og 15 milligram. Deltagere med fedme eller som var overvægtige og tog 5 milligram dosis tabte i gennemsnit 35 pund (16 kilo), dem med 10 milligram dosis tabte i gennemsnit 49 pund (22 kilo), og deltagere på 15 milligram. dosis tabte i gennemsnit 52 pund (23,6 kilo).

- Jeg tabte mig 90 kg ved at ændre min kost fuldstændig, spise færre kalorier end jeg forbrændte og så lave daglig motion.

- Det tog lidt over et år, skriver Mandy C. i en anden kommentar, men hvad tænker du?