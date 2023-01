Ovn-fidus: Får 14.000 kr. tilbage

I efteråret gik danskere med gasfyr i panik-tilstand pga. af voldsomme acontoregninger - og skruede ned for forbruget og op for andre varmekilder. Nu luner besparelserne på kontoen

- Vi (har) brændeovn, som vi har valgt at fyre heftigt op i i løbet af dagen.

- Måske om morgenen, inden vi tager på arbejde.

- Og så bliver den tændt, lige så snart vi kommer hjem fra arbejde.

Betalte 22.700 - får 14.000 tilbage

Sådan siger Morten B., der er en af Danmarks cirka 370.000 private gaskunder, til DR Nyheder om den måde han og familien har varmet deres 196 kvadratmeter store hus i Randbøldal op i efteråret og de første vintermåneder.

For da sensommerens første acontoregning fra gasselskabet kom, lød den på voldsomme 22.700 kr. Den blev betalt, og så begyndte familien ellers at spare på gassen og fyre op i brændeovnen.

Gasfirma: Der er sparet meget

Og Morten var langtfra den eneste, der fik et aconto-gok, så da Evida - der står for gasledningerne i Danmark - gav mulighed for, at kunder kunne lave en ekstraordinær aflæsning, så der kom bedre overensstemmelse mellem betaling og forbrug, aflæste han og 204.999 andre danskere deres forbrug.

Og nu viser det sig, at han - i forhold til familiens reelle forbrug - havde betalt alt alt for meget. Faktisk har han fået hele 14.000 tilbage:

- Der er sparet meget på gasforbruget.

- Og Andel Energi ser et cirka 30 procent lavere forbrug end normalt.

- I gennemsnit skal kunderne (80.000) have 4200 kroner retur eksklusive distribution og afgifter, skriver Andel Energi i dag til nationen! Det samme beløb ( i snit) kan 19.000 af Norlys' gaskunder se frem til, og så er der muligvis også afgiftspenge fra Evida på vej, men hvad siger du?

