P-forvirret: Betalte to gange, fik bøde

Betalingen for parkering gik igennem - også da den skulle forlænges. Og Easypark skrev endda, at 'udgiften er overddraget og skal betales til EasyPark'. Men det var forkert

- Hej.

- Jeg var på Rigshospitalet med mit barnebarn og parkerede på Blegdamsvej.

- Jeg brugte min app, easy park, som jeg har brugt før, da det ikke var første gang jeg var der.

- De godkendte og jeg måtte endda forny, da det tog længere tid.

- Det godtog de også.

Færdige - nu bliver jeg forvirret

Sådan indleder Marianne N. et brev til nationen! om det P-røveri, hun føler sig udsat for. Og den måde EasyPark driver forretning på. For selv om Marianne altså betalte og betalte, så viser det sig at EasyPark slet ikke have krav på pengene. Hendes brev – som nationen! har bedt selskabet om at kommentere – fortsætter derfor således:

- Da vi endelig er færdige og kommer ned til bilen, havde jeg fået en P-bøde fra Park zone.

- Den er på 650, kr, og nu bliver jeg forvirret.

Hvordan kan to selskaber kræve betaling?

- Jeg kontakter begge, for hvordan kan der være 2 selskaber om samme parkeringer?

- Easy Park tilbyder at betale de ca 45, kr tilbage, og ParkZone holder på deres.

- Jeg mener Easy Park skal betale P-bøden, da det åbenbart ikke er deres område, skriver Marianne N. og nationen! Easypark har spurgt EasyPark, om de vil betale de 650 kr til Parkzone – og hvad de tror bilister forstår når de i appen skriver ’udgiften er overdraget og skal betales til Easypark?

Vi har ingen økonomiske interesser

Og det svarer EasyPark på sådan her:

- EasyPark (og de andre mobil parkering apps) er en service for at finde og betale for parkering, d.v.s. et alternativ til p-automaten ift betaling (dog med mange flere funktioner end automaterne). Det er P-selskaberne (kommuner og private) som foretager kontrol og udskriver en P-bøde/kontrolafgift ved uretmæssig parkering.

- D.v.s. EasyPark har ingen vagter, vi udsteder ikke kontrolafgifter og har ingen økonomiske interesser i disse – tværtimod.

Men hun har brugt den forkerte app

- Det er naturligvis frustrerende for en kunde, hvis vedkommende betaler for parkering, og så ender med en p-bøde/kontrolafgift fra én af kommunerne eller et privat parkeringsselskab.

- I det fremsendte tilfælde fremgår det at kunden har parkeret på en privat p-plads fra Parkzone, men har brugt EasyPark appen til at betale for parkeringen, selvom EasyPark slet ikke kan bruges på denne private p-plads som efter vores info er tidsbegrænset med p-skive.

- Området udenfor på gaden er Københavns Kommune (område 3300), og det er til dette område at kunden har betalt for parkering selvom kunden ikke har parkeret der fysisk.

Og overdraget betyder noget helt andet



- Sætningen 'udgiften er overdraget og skal betales til EasyPark' betyder bare, at det krav som p-selskabet/kommunen har for at modtage betaling fra bilisten er overdraget til EasyPark så EasyPark kan modtage pengene fra bilisten og så føre dem tilbage til p-selskabet/kommunen – i dette tilfælde Københavns Kommune.

- Da kunden så henvender til EasyParks kundeservice og beviseligt ikke har parkeret på det pågældende tidspunkt i Københavns Kommune (fordi kunden kontrolafgiften dokumenterer hun har holdt på en privat Parkzone plads), tilbyder vi at tilbagebetale det beløb hun har betalt til Københavns Kommune i og med kommunen jo netop ikke havde et krav for betaling, skriver Easypark, der derfor ikke vil/kan hjælpe med bøden, men hvad tænker du?