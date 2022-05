P-selskaber får kæmpe-bøder

Når et parkeringsselskab skriver en bøde, der ender med at blive underkendt i Parkeringsklagenævnet, skal selskabet betale et straf-gebyr på 3500 kr. Det skete 125 gange sidste år

- I 2021 har (Parkeringsklage)-nævnet særligt haft fokus på at udbygge de forskellige former for sagsbehandling.

- Det gælder navnlig anvendelsen af digitale online nævnsmøder, digital skriftlig nævnsbehandling, formandsafgørelser samt sekretariatsbehandling og -afgørelser.

Flere sager afsluttet i år

- Effektiviseringen af sagsbehandlingen kan blandt andet aflæses på antallet af afsluttede sager, hvor der i 2021 blev afsluttet 1262 sager mod 907 sager i 2020.

Sådan skriver Parkeringsklagenævnets i årsrapporten for 2021 (PDF) - en rapport, der viser, at næsten hveranden af de bilejere, der klager over en bøde, faktisk ender med at slippe for at betale.

Tabt sag - betal 3500 kr

For selv om P-selskaberne 'vinder' i 71 procent af de sager, nævnet behandler, så frafalder selskaberne næsten ligeså mange sager inden de kommer til behandling. Måske fordi en 'tabt' sag, koster P-selskabet et straf-gebyr på 3500 kr:

- Får klageren medhold, modtager denne klagegebyret retur.

- Og parkeringsoperatøren skal i dette tilfælde betale 3.500 kr. i gebyr, skriver Parkeringsklagenævnet i årsrapporten.



Selskaber måtte bøde 427.500 sidste år

Det koster 175 kr at oprette en klagesag i nævnet. De penge får man retur, hvis man vinder sagen. Taber bilejeren sagen, slutter sagen, men vinder bilejeren, skal P-selskabet altså til lommerne.



En hurtig hovedregning viser, at P-selskaberne sidste år betalte i alt 437.500 kr i 'tabte sager'-gebyr til nævnet, men hvad tænker du?