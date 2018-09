P-vagt slettede datters P-bøde og så rullede skandalen: 50 personer mistænkt

Det er ikke kun i Danmark, at P-afgifter kan få borgerne op i det røde felt. Lige nu er myndighederne i Wien ved at afsløre ulovligheder bland 'P-sheriffer' og syv ansatte er sendt hjem

- Det røde selvforherligende styre på rådhuset, har opført sig sådan i i årtier.

- Jeg er selvstændig, og har selv op levet det på første hånd.

Sådan skriver Franz P i en kommentar på den østrigske avis Krones Facebook-profil om de 7 bortviste P-vagter og de 50 kommunale embedsmænd, der er under mistanke for systematisk at have slettet venner og families P-bøder.

Jeg kender en P-vagt

Og Franz er langt fra den eneste, der ikke er er overrasket over sagen, der begyndte at rulle i sidste uge, da avisen kunne afsløre, at en P-vagts datter, havde fået annulleret sin afgift:

- Jeg kender en P-vagt, og han fortæller, at lederne opfordrer P-vagter til at slette bøder udstedt til kollegers omgangskreds.

- Og at man bliver mobbet, og i sidste ende tvunget til at sige op, hvis man ikke deltager i klubben, skriver Kardinal.Wien, en debattør på avisens egen side, og Rollei konstaterer:

- I Wien er vi ligeså korrupte som i Grækenland.

