På knæ: Landsholdet henviser til Black Lives Matter

På tirsdag skal Danmark spille mod England - men først skal der knæles for at støtte kampen mod racisme.

- Jeg venter med at tænde for kampen til den er gået i gang (eller måske helt springe denne kamp over), så jeg slipper for politiske ytringer.

- Jeg opfordrer alle til at gøre det samme, og så kan landsholdets og Kanal 5’s sponsorer bagefter tage en snak med DBU om, at de ikke har fået den eksponering, som de har betalt for.

Hvis landsholdet vil aktionere, kan vi boycotte

- Hvis landsholdet vil lave aktivisme, så kan vi fodboldfans og tv-seere gøre det samme ved at boycotte hele eller dele af kampen.

Sådan skriver Søren T i en af de 555 kommentarer, der er skrevet på Herrelandsholdets Facebook-profil om den knæle-aktion der i går blev lanceret med disse ord fra anfører Simon Kjær:

- Sammen med de engelske spillere (vil vi) vise, at vi står sammen i kampen mod racisme og diskrimination ved at knæle før vores kamp fløjtes i gang.

- Det er en meget vigtig sag, som betyder noget for os alle på holdet.

Knæler i også for sheikerne i Qatar?

Men skal man tro indholdet i kommentarerne, så burde fodboldspillerne have fundet en anden måde at vise deres holdninger på:

- Er I fuldstændigt sindssyge?

- Koncentrer jer om at spille bold og vinde nogle kampe, alt andet gøgl er latterligt og farligt at begynde på.

- Hvad er så det næste, skriver Vladimir V og i det er netop temaet i den pt. mest populære kommentar:

- Hvad så med VM i Qatar?

- Boycotter i også det, eller knæler i for sheikerne dernede i stedet, skriver Frederik M, der har fået 236 likes.