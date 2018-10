På kontanthjælp i 16 år: Tirsdag siger Anja 'stop' til sagsbehandleren

Til december er det 18 siden at Anja kom ind i systemet, og årene er gået med arbejdsprøvning og aktivering og behandling for hendes sygdom. Hun håber at jobcenteret snart erkender, at hun aldrig kommer i arbejde.

- I december 2001 var jeg ude for et trafik uheld og efterfølgende fik jeg konstateret et alvorligt piskesmeld.

- Jeg har til dato haft mellem 35 til 40 sagsbehandlere og hvad værre er - jeg har først på året fået konstateret psoriasisgigt i lænden, samt jeg også i flere år har døjet med slitage i skulder.

- Fingrene er også begyndt at være et problem nu.

De sender hjælpemidler og vil have mig i arbejdsprøvning

Sådan skriver Anja P i en mail til nationen! om den elendige situation hun er i efter 18 år i systemets klør. På tirsdag klokken 10.00 skal hun nemlig til møde på kommunen, og selv om hun mest af alt har lyst til at blive væk, så dukker hun op. Hendes desperate plan er at sige til sagsbehandleren, at det her aktiverings-cirkus må stoppe nu. Hendes brev - som Horsens Kommune har fået mulighed for at kommentere- fortsætter nemlig således:

- Jobcenteret er bekendt med min gigt problematik, men vil stadig have mig i arbejdsprøvning. Til trods for de utallige gange jeg allerede har været afsted, samt smertehåndterings kurser…

- Også selvom jeg ved sidste arbejdsprøvning i Rema 1000 fra november 2017 til april 2018 måtte kapitulere og ikke kunne gennemføre på baggrund af min fremskredne psoriasisgigt.

- Min søster har for flere år siden fået pension, min bror og mor lider også af sygdommen og nu har jeg talt med en genbo i går, som også er på pension pga. psoriasisgigt.

Jeg har jo den ene journal efter den anden

- Jeg er ved at gå psykisk ned med flaget og magter desværre ikke ret meget mere...

- Jeg har jo den ene journal efter den anden, og min sygdom er så fremskredet, at jeg bliver tildelt hjælpemidler. Så hvor længe skal dette fortsætte.. ???

Den her stå-støtte-stol fik Anja i onsdags af kommunens hjælpemiddelkontor.

- Hvis jeg skal have en tålelig hverdag og samtidig skal kunne bevare den smule selvværd jeg har tilbage, har jeg brug for at få ro og en afklaring nu.

- Af hjælpemidler har jeg indtil videre fået en gribetang til at samle ting op fra gulvet, en dåseåbner( virker så ikke optimalt, hvilket de godt ved), og onsdag fik jeg en stå/støttestol, og nogle skæreknive med specielt greb, samt spise bestik med større greb end alm da det skulle kunne hjælpe mit håndled og hænder på sigt…

Jeg orker ikke mere - og nu skal jeg til møde igen

- Jeg kan og vil ikke mere, og er kørt så psykisk ned nu, pga deres kasten rundt med mig i systemet, at jeg faktisk ikke orker mere og derfor vælger denne metode - at gå til EB - til hjælp..

- Jeg er nemlig kaldt til møde i næste uge for at diskutere, hvad jeg i deres verden ikke kan nægte at blive visiteret til…

- Jeg ved de vil have mig ned på Norgesvej - et sted kommunen og jobcentret sender folk/borgere hen for at blive afklaret omkring deres arbejdsevne.

Skal sikkert sidde i kuvert- og pose-værkstedet igen

- Det består af flere forskellige værksteder, som køkken/kantine, læderværksted, og så der hvor jeg var sidst.. det nemmeste af alle.. et sted hvor man sad og puttede breve i konvolutter, eller smykker i poser og lukkede dem for firmaer.. ☹

- Ja, jobcentret er godt klar over, at et andet kontor i kommunen giver mig hjælpemidler, så jeg synes de modsiger sig selv, skriver Anja, der mener at kommunen skal hjælpe hende med at førtidspension, men hvad siger du?