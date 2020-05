På tur fra plejehjemmet: Blev hentet af politiet

Per har som den eneste borger i Esbjerg Kommune forbud mod at vise sig på kommunens plejehjem. Det synes han er helt urimeligt

- Hej, jeg hedder Per.

- Min mor, som er 92 år, går for lud og koldt vand på et kommunalt såkaldt plejehjem.

Må ikke få noget at vide

- Hun falder hele tiden med hovedlæsioner og andet til følge. Det får hun bare lov til.

- Og selv må jeg hverken besøge hende eller få at vide, hvordan hun har det.

- Og når jeg kører hende hjem til hendes hus for at hun der kan få den omsorg, hun har brug for - hun har nemlig råd til det - så kommer politiet med pistolerne i hoftehylstrene og slæber af med hende tilbage til Landlyst.

Det må da være kriminelt

Sådan lyder de første linjer af den mail, Per fra Esbjerg har sendt til nationen! om den i hans øje helt urimelige situation, han er havnet i. Per har nemlig fået besøgsforbud - som den eneste i kommunen - og det synes han skriger så meget til himlen, at hele Danmark skal høre om det.

nationen! har bedt Esbjerg kommune om svare på, hvor mange der som Per har forbud mod at besøge deres pårørende på et kommunalt plejehjem - og hvad Per kan gøre for at få ophævet forbuddet. Deres svar kan du læse nedenfor - Pers brev fortsætter nemlig således:

Vil have lov

- Jeg vil mene, at plejehjemmet og politiet handler kriminelt.

- Jeg vil have lov til at besøge min mor, og hvis jeg ikke kan det, så vil jeg have lov til at ringe og høre personalet, hvordan hun har det, skriver Per, men kommunen virker ikke til at være til at hverken hugge eller stikke i:

Kommunens svar.

Per HAR klaget til ankestyrelsen, men hvad tænker du?