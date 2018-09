Pædagog efterladt alene med 23 børn: En kollega tog til møde, en anden er syg

- Var det tilfældet i mine børns børnehave var jeg blevet rasende som mor.

- Gået til de højere herrer og blevet ved til der blev gjort noget!!

- Så længe vi forældre bare afleverer med et smil og tænker 'så er jeg fri for børn de næste timer', så sker der ikke noget som helst på de punkter..!

De større børn hjælper de mindre børn

Sådan skriver Janni J i en af de 2100 kommentarer Facebook-opslaget fra pædagogen Betina, har fået siden det blev skrevet onsdag aften. Betina fortæller nemlig i et stille og roligt sprog om, hvordan det er at stå alene med 23 børnehavebørn. Og at det langtfra er første gang:

- Børnene kender rutinen. Ind fra legepladsen, selv hiver børnene de våde strømper af efter de har hoppet i vandpytter på legepladsen.

- De større hjælper de mindre med at finde rene tørre strømper i deres kasser. Flere børn har ikke skiftetøj med.

Jeg løber rundt

- Jeg løber rundt i huset og leder efter låne strømper, mens jeg prikker til vores to børn som stadig har gang i en middagslur, indleder Betina, der er alene på stuen, fordi hendes en kollega er til møde og den anden er langtidsygemeldt:

Og Janni er ikke den eneste, der synes de ansvarlige skal gøre noget:

- Sådan er det fucking alle steder snart! Det bare ikke i orden! Stakkels ansatte, stakkels børn.!



Mor bliver og hjælper om morgenen

- Min dreng nr to er lige startet vuggestue og jeg har allerede måtte blive en morgen og hjælpe til og jeg sørger for at hente så tidligt som muligt for ellers er der (til tider) kun 2 voksne til de sidste børn om eftermiddagen.

- Og det er jo ikke fordi det er gratis at have dem gående, såååååå hvor er mine penge henne? Sikkert brugt på nyt tøj og rødvin!

- Mor er sur!!!!!! , skriver Jeanne P og Vivian J er også vred:

Så man aflyse møderne

- Det er under ingen omstændigheder i orden...........

- Sprogvejledermøde eller hvad, så må sådanne møder aflyses, så man kan passe sit job, som i dette tilfælde er, at være på stuen og passe folks børn.......

- Det er på tide, at forældre til små børn råber op, og siger STOP NU ER DET NOK.....

- Det er folks dyreste eje, det handler om, skriver Vivian J, der mener, at der bliver passet på biler og huse end på børn i DK.