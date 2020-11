Pædagog: Lediges børn bør blive hjemme

Jo flere børn, jo større risiko for smitte, tænker flere svenske pædagoger, der nu kommer med et overraskende opråb. Hvad tænker du?

- Når situationen er, som den er lige nu med pandemien - så er vi udsatte.

- Og vi har brug for at koncentrere os om de børn, der skal være her.

Mange børn er en belastning

Sådan siger Birgitta G., der er børnehavepædagog i Karlskrona, til SVT, Sveriges licensbetalte nyhedskanal. Mange pædagoger frygter nemlig at blive smittet af corona, og hun - og andre - tænker, at jo færre børn, jo mindre smitte.

- Vi har mange medarbejdere, som er blevet sendt hjem, så vi mangler folk.

- Og vi er ikke så glade for at bruge vikarer.

- Og så bliver det er problem, hvis der er mange børn, og en stor belastning, siger Birgittas kollega Sara-Maria E. til kanalen,.

På SVT Blekinges Facebook-side har opråbet skabt en del debat - 53 kommentarer, hvilket gør det til det mest debatterede opslag i en uge - og mange bryder sig ikke om tanken.

Et par timer er godt - for både børn og og forældre

- Tror børn behøver et par timer i børnehaven.

- Især nu, hvor mange voksne i forvejen har det dårligt pga. af alt det, der sker, skriver Edit J., og Filloreta X. er endnu mere imod:

Find et andet arbejde

- I børnehavepædagoger burde finde et andet arbejde, når I vil gøre forskel på børn.

- Alle raske børn uden symptomer på f.eks. forkølelse skal have samme ret til at komme i børnehave, uanset om forældrene er arbejdssøgende eller arbejder.

- Det er jo ikke børnenes skyld, at forældrene ikke arbejder, skriver hun, mens Susanne N. er helt på linje med pædagogerne fra Karlskrona:

- Jeg holder virkelig med jer.

- Arbejder selv i en børnehave, skriver Susanne N., men hvad tænker du?