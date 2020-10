Pædagog truet: Bad ni indvandrerdrenge give plads

Han kunne ikke komme forbi og da han bad dem flytte sig, og så fik han at vide, at han ville blive slået ihjel, samtidig med, at en af dem lod en finger køre over halsen. Politiet mente ikke, der var en sag.

- Disse uartige unger fortjener en ordentlig og håndfast opdragelse. En opgave som forældre tilsyneladende ikke har løst.



- Måske hele familien skulle overveje om det ikke bedre for dem, hvis de tog turen tilbage til deres fædreland! Der er det tilsyneladende normalt at man ikke opfører sig ordentligt.

- De har tilsyneladende svært ved at tilpasse sig under de demokratiske leveregler vi har i Danmark!

SF'er: Dreng af 'ikke-vestlig herkomst' gav mig kæberasler

Ringede til politiet - de er jo ni, du er én

Sådan skriver Kurt B i en af de mest populære (95 likes) af de 919 kommentarer, der er skrevet på BTs Facebook-profil om pædagogen Peter på 53 år, der fortæller om livet i Korsør - bl.a. tæt på det det omdiskuterede boligområde på Motalavej. Og hvordan han oplever, at nogle få men meget synlige indvandrere, skaber utryghed.

Mette modtaget som dronning i indvandrerghetto

I den lokale Lidt er han f.ex. blevet truet af en ung indvandrer, der synes, han gloede på ham. Og en episode i samme supermarked, hvor 14 unge bare tog drikkevarer og chokolade, mens de råbte og skreg, gjorde ham 'utryg'.

Hans kone har også oplevet, at blive omringet af adskillige voksne, mandlige indvandrere, da hun ville stoppe en dreng, der var i gang med at ødelægge datterens cykel. Og én gang - da han bad en gruppe unge indvandrerdrenge om at flytte sig, så han kunne komme forbi med sin bil på villavejen, hvor han bor, blev han så vred og bange, at han ringede til politiet.

Det kan vi ikke gøre noget ved

Drengene - der ikke ville flytte sig - skrev nemlig hans nummerplade ned, og sagde, at han ville blive slået ihjel, samtidig med, at en af dem lod en finger køre over halsen. Men politiet mente ikke, de kunne gøre noget:

- Som de sagde. Det er dit ord mod ni andres.

- Det kan vi ikke gøre noget ved, siger Peter til BT, og i de mange kommentarer artiklen har fået, er der mange, der mener, at politikerne må gøre noget:

Politikerne har travlt med metoo

- Tja, #metoo kan få politikkerne til at handle.

- Tankevækkende, at ingen kan få medier og andet 'godt' op af stolen og få stoppet alle dem, som ikke vil andet end vores penge og som ellers skider på vores samfund, skriver Bente J, der har fået 165 likes, og Peter W har samlet mere end 200 likes for denne spådom:

- En dag står vi overfor amerikanske tilstande, hvor borgere danner egne vagtværn.

- Nye regler, så familier med kriminelle mindre-årige kan smides ud af boligerne med 2 ugers varsel kunne måske hjælpe.

- Det er de uansvarlige forældre, som er det egentlige problem, skriver Peter W, men hvad tænker du?

