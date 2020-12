Pakke-mareridt: Ikk' min underskrift

- Hej. Jeg befinder mig lige nu i en situation, hvor en større pakke julegaver - leveret af UPS - er blevet stjålet. I alt var deres værdi 729 USD (4429 kr red.).

- Grundet corona var leveringen utroligt forsinket. Men da den angivne levering skulle være sket, fik jeg ingen besked. Hverken på mail, sms eller andet.

Kl.12.46 var jeg ikke hjemme - kl. 12.50 stillede de den

- Da jeg tilfældigvis tjekker tracking, ser jeg, at chaufføren har anført, at han har forsøgt at levere, men at jeg ikke var hjemme.

- Da det er corona, arbejder jeg hjemmefra, men dette problem er almindelig kendt for tiden.

PostNord taget på fersk gerning: Beklager

- Men trods dette (at jeg var hjemme) skriver trackingen, at man har sat pakken ved min 'fordør’.

- Og man har forfalsket underskrift med mit navn, endda ved at stave mit navn forkert ’Mathis’.

Ifølge den her ville chaufføren vende tilbage dagen efter - men der gik kun fire minutter, så stillede han pakken ved fordøren.

Man stiller ikke pakker i et ghettoområde

Sådan indleder Mathias, der bor i det han kalder 'et ghettoområde' i Helsingør, et brev til nationen! om pakkelevering i en coronatid. Mathias skriver, fordi hans efterfølgende kontakt med UPS ikke har afsluttet sagen, så han mener folk skal høre, hvordan han er blevet behandlet.

I hvert fald indtil videre. nationen! har nemlig skrevet til UPS for at høre, hvad de selv tænker om der service, de har ydet Mathias, og de svarer nedenfor, at de nu vil tage kontakt til ham igen.

Mathias' brev om pakken med julegaver fortsætter nemlig således:

- Jeg har adskillelige personlige dokumenter, der beviser at underskriften ikke er min. Og jeg bor på 2. sal i et ghettoområde.

De siger jeg skal bede sælger om at claime

- Så selv - hvis det var rigtigt, at han havde sat pakken - så var dette jo aldrig tilladt ELLER adviseret, så jeg havde haft en chance for at hente pakken, før en anden beboer havde stjålet den.

- Jeg har kontaktet UPS, som begrunder det med corona. Jeg har påpeget at forfalskning af underskrift og tyveri stadig er ulovligt og de giver mig medhold i, at tracking ikke ser ud til at være foregået som den burde af kundeservice.

- De kunne dog ikke sige andet end, at jeg skulle kontakte sælger, som skulle starte en claim/undersøgelse. Grundet beløbet på USD, er det klart at sælger ikke er fra Danmark, så denne proces trækker blot tiden ud.

- Men sælger hjælper mig dog med at lave en claim.

UPS: Vi undersøger og kontakter kunden

- Efter en uge vender UPS tilbage med en vedhæftning af den forfalskede underskrift og holder fast i at der er leveret.

- Personligt går jeg videre med sagen til den dømmende magt, såfremt UPS ikke erkender og erstatter stjålet forsendelse, skriver Mathias.

UPSs kontor i Sverige har sendt denne kommentar efter nationens! henvendelse:

- Tak fordi vi er blevet gjort opmærksom på denne sag. Vi undersøger situationen og kontakter kunden.

- Vi har pga af corona tilpasset - og vil fortsat tilpasse - vores normale driftsprocedurer for at opretholde protokollerne for social afstand.

Men det er rigtigt at det er chaufføren der skriver under

- For eksempel har vi suspenderet kravet om, at kunder skal underskrive 'signatur kræves' pakker.

- Langt de fleste UPS-pakker leveres derfor som 'driver release', hvilket betyder, at modtageren ikke behøver at underskrive forsendelsen.

- Imidlertid kræver vores systemer stadig et navn på modtageren, hvorfor føreren normalt taster modtagernavnet i de håndholdte enheder, for at det ikke forveksles med en signatur/underskrift.

- Som nævnt vil vi se på denne specifikke hændelse og følge op i overensstemmelse hermed, skriver UPs, men hvad tror du det ender med?