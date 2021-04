Pakken forsvandt: Du skal betale alligevel

Postnord skrev, at de ikke kunne redegøre for pakken - og at de ikke ville erstatte. Men så skrev Christian til nationen!

- 8. februar 2021 bestilte jeg noget sjældent snitteværktøj i USA. Varens pris var 901 kr.

- Pakken kom til Danmark 1. marts og PostNord opkrævede importmoms samt administrationsgebyr på i alt 329 kr.

- Et par dage efter modtog jeg SMS og e-mail fra PostNord om, at nu kunne jeg hente min pakke i Collectshop, Nærkøb, i Fredericia. Da jeg samme dag ville hente min pakke, var den ikke i Collectshoppen.

- I løbet af de næste dage henvendte jeg mig flere gange i Collectshoppen, men min pakke var ikke til stede.

De oprettede en sag

Sådan indleder Per M et brev til Ekstra Bladet om den i hans øjne helt urimelige behandling, han har fået af PostNord. Per er langtfra den eneste, der synes det tidligere kongelige danske postvæsen er faldet gevaldigt af på den – Ekstra Bladet får mange henvendelser – men Pers oplevelse og beskrivelse er helt speciel, så vi har bedt PostNord om at bekræfte, at de ikke vil betale, når de smider kundernes pakker væk. Det svar kan du læse nedenfor – Pers brev fortsætter nemlig således:

- Den 5. marts 2021 klagede jeg til PostNords Kundeservice som oprettede en sag nr. og allerede 9. marts modtog jeg svar fra PostNord:

Pakken er væk - skriv til sælger

- PostNord henviser mig til at kontakte leverandøren i USA, der oplyser, at han har sendt varen First Class Mail International via USPS, hvilket også fremgår af fakturaen.

- Leverandøren oplyser, at han ikke har gjort noget forkert, og at han kan se, at der har været forsøg på aflevering af varen og at den herefter er markeret som afleveret efter andet forsøg.

- Når den er afleveret, kan han ikke gøre mere, oplyser han.

- Jeg har efterfølgende været i kontakt med PostNord 'Kundeservice' flere gange.

Og vi skal have penge - selv om pakken er væk

- De tilbyder, at jeg kan søge om at få importmomsen retur, men de vil ikke refundere deres eget ekspeditionsgebyr på 160 kr., for arbejdet har de jo lavet, siger de. Endnu har jeg dog heller ikke modtaget importmomsen på 169 kr.

- Jeg er virkelig utilfreds med PostNord. De har haft varen i hånden, gennemgået varen og fakturaen samt opkrævet 329 kr. vedrørende importmoms og ekspeditionsgebyr. Ellers kunne varen ikke frigives. Herefter er varen blevet væk i PostNords varetægt. Og det er PostNord ikke villig til at erstatte.

Det er ikke rimeligt

- Der er således ikke tale om en vare, der er blevet væk mellem USA og Danmark.

- Jeg har betalt i alt 1.230 kr. og kan kun forvente at få importmomsen på 169 kr. retur.

- Det finder jeg ikke rimeligt, når det beviseligt er PostNord, der har smidt varen væk, skriver Per, men Postnord svarer at ….