Palle misundelig: Typisk

- Og huse med varmepumper får hjælpen af en finger lige i synet!

Sådan skriver Tommi A. i en af de 1000vis af kommentarer, der er skrevet på Facebook om den skattefrie check regeringen med klima- og nergiminister Dan Jørgensen i spidsen i går lovede danskere, der har gasfyr eller fjernvarme med en høj andel af gas i.

Vil give skattefri check til familier med høje varmeregninger

Hvorfor skal vi ikke have en check?

Det handler om mere end 400.000 husstande, men Tommi er ikke den eneste, der synes, at folk der bruger el og olie, også skal have hjælp:

- Det er så typisk, giv endelig støtte til dem som fyrer med gas.

- Hva' faen så med os andre??

- Hvorfor skal vi ikke ha' en check??

Spar på administrationen og giv til alle

- Sæt nu bare de afgifter ned, vi betaler så rigeligt af dem, alle mulige steder, i forvejen, skriver Palle K., og Margit T. er enig i at alle energiforbrugere burde få rabat:

- Sænk nu bare de afgifter så alle danskere får gavn af det.

- Gad godt vide hvad det koster i administrationspenge at finde ud af, hvem der skal have og hvem der ikke skal, skriver Margit.

Der er ikke sat beløb på checkens størrelse, men folk, der har millionindtægter, skal nok ikke regne med at få noget.

Folk med høje indkomster får ingen check

- Vi synes ikke, at den skal gives til folk med meget høje indkomster, siger Dan Jørgensen om gaschecken.

I går skrev Claus til nationen! om den 'næsten ubetalelige gasregning, han har liggende på PBS.

Claus bor i en af de 416.000 danske husstande, der har gasfyr. Øverst kan du se, at en kubikmeter gas i Hvidovre kostede cirka to kroner i foråret. Nu er prisen steget til næsten 14 kr pr. kubikmeter. Vurderinger fra eksperter lyder på, at ekstraregningen - afhængig af gasudbyder og boligens størrelse, kan løbe op i både 10.000, 20.000 og 30.000 kr. Privatfoto

Folk må gå fra hus og hjem

Men folk med varmpepumper, bliver også hårdt ramt. Et regnestykke fra Klimaministeriet viser, at en familie med tre børn i et hus på 200 kvadratmeter, skal regne med at lægge mere end 1300 kr mere for el pr måned i de seks vintermåneder.

Pris-hammer: De bliver hårdest ramt

- Alle er da blevet ramt !!! Priserne er jo fuldstændige vilde.

- Hvis der ikke bliver gjort noget, bliver der mennesker som må gå fra hus/lejlighed, skriver Ann H, men hvad tænker du?