Palle om 'Stram op'-single kvinde: Du er sikkert ulidelig

Hvis skyld er det at der er så mange singler i Danmark? Mændenes eller kvindernes?

- Så gerne.

- Hvis du på nogen måde er bare en smule som en gængs, midaldrende, indfødt dansk kvinde, så er du med allerhøjeste sandsynlighed ulidelig at opholde sig sammen med i mere end 1 1/2 minut.

- Andre spørgsmål?

Spørg mændene hvorfor

Sådan skriver Palle A på Ekstra Bladets Facebook-profil om træningsekspert, forfatter og single-kvinde Michelle, der i går fortalte Ekstra Bladet, at det er de danske mænd, der skal svare på, hvorfor hun er single:

- Det skal du spørge mændene om i dagens Danmark.

- Det må være dem, der kan svare på det, sagde Michelle, der har skrevet bøgen 'MK Fitcamp - Stram op & bliv stærk på 20 minutter ' og nu er op vej med en ny bog 'Ny krop på fire uger'.

Danske kvinder er umulige

Og Palle er ikke den eneste mand, der bruger muligheden for at skælde ud på danske kvinder.

-Jeg gik engang og jokede med om man skulle være til mænd, fordi jeg netop synes mange danske kvinder er umulige, skriver Mikkel P således i sin kommentar, mens Christian S kommer med et godt råd til hvordan man som midaldrende single-kvinde, kan finde en partner:

- Hav humor.

- Hav rummelighed.

Giv ham også lov at bestemme

- Hav lyst til at give ham ret til at bestemme OG vend så lige det hele den anden vej. 50/50, skriver Christian S.

Ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistiks, var der pr. 1. januar 2017 1.18 million husstande, der bestod af en voksen. I 1987 boede 846.000 danskere alene - en stigning på 39,7 procent på 30 år.