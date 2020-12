Pamela ramt af dansk shitstorm: Luk røven

- Pamela Anderson skal bare lukke røven så hårdt, at hun slipper for et nyt facelift i mindst et år ...

Bor hun i Danmark?

Sådan skriver Jan-Ulrik N. i en af de cirka 1100 overvejende kritiske kommentarer, der er skrevet om 'Baywatch'-skuespilleren Pamela Andersson, der i går sendte et åbent brev til den danske statsminister.

Nej, så hun skal blande sig udenom

I brevet beder Pamela - der bruger en del tid på dyrevelfærd og er dyrerettighedsorganisationen PETA's æresdirektør i USA - nemlig Mette Frederiksen om at forbyde pelsavl, nu hvor de mange millioner mink alligevel er aflivet. Men hvis hun lytter til nationen!(650 kommentarer) og Ekstra Bladets Facebook-venner, så skal hun bare blande sig helt udenom:

- Bor hun i Danmark, nej.

- Så syntes jeg hun skulle blande sig udenom, skriver Christian A. således i samme tråd, og Karen B. har fået mere end 100 likes for denne afvisning:

Miss Baywatch kommer til at gøre mig til veganer

- Nu er jeg ikke for pelsavl (som i øvrigt er nærmest ikke eksisterende i DK længere).

- Men at hun begynder at blande sig i noget her, tror jeg nu nok, man bør tage med ophøjet ro.

- For hun er ikke 'kun imod minksagen i Danmark. Hun er imod, at man i det hele taget spiser eller bruger animalske produkter - overhovedet - i hele verden.

- Trump kunne ikke købe Grønland. Og miss Baywatch kommer heller ikke til at gøre Danmark til veganer-land..

Såhhn er det bare

- Og såhhn er det bare, skriver Karen B., mens Lone T. synes, det er helt fint, at Pamela kommer med sin mening:

- Giver hende helt ret.

- Dyr skal ikke leve, fordi nogle synes det er fedt at bære pels ...

- Pels er flot ... når det sidder på dyr i det fri, skriver Lone.