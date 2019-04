Pandaer i shitstorm: Bliv i Kina

- Det er beskæmmende.

- Kina udnytter pandaerne i deres propaganda og Danmark lader sig misbruge.

- Uanset skiftende regeringers partifarve, har regeringerne og kongehuset for længst givet køb på alt medmenneskelig anstændighed.



- Storkapitalens, spekulanternes og hele den lærde magtelites frembrusendende profitinteresser er blevet alstyrende for moralbegreberne.

De er vist købt for dyrt

Sådan skriver Leo G i en af de 60 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om de to pandaer, der efter planen lander i København på torsdag. Og Leo er ikke den eneste, der synes, at pandaerne - en fireårig hun, der hedder Mao Sun, og en femårig han, der hedder Xing Er, skal blive væk:

- Holder meget af pandaer, men disse to søde og helt uskyldige dyr burde nok være blevet hjemme i Kina....

- De er vist købt for dyrt....:-(, skriver Lilli W og Rune D skriver - med henvisning til at Danmark nok ikke kan invitere Dalai Lama mere:

- Tja, fakta er, at to stk Pandaer er lig med ingen Lama...



Sådan foregår turen til Danmark De to pandaer flyver til Kastrup med mellemlanding i Beijing. De bliver fragtet i hver sin kasse, som de allerede er ved at vænne sig til, der er to-tre kubikmeter, fortæller dyrepasser Rasmus Pedersen. - Vi kommer ikke til bedøve dem helt, da risikoen for at de kommer noget er større på den måde. Men de bliver dog bedøvet lidt, så det måske kan tage toppen af deres uro. De forbliver altså ved bevidsthed. Med sig får pandaerne også 500 kilo kinesisk bambus, så de kan gnaske lidt på undervejs, hvis det bliver nødvendigt. - Når de kommer til Kastrup vil de skulle blive i lufthavnen en times tid, mens papirarbejdet bliver ordnet, og så bliver de hurtigst muligt kørt til deres anlæg i Zoo. De skal ikke som sådan i karantæne i lufthavnen, den kommer til at foregå i deres eget anlæg, der er adskilt fra andre dyr. Vis mere Luk

Meget trist baggrund

DF's Søren Espersen - som også mener, at prisen er for høj - siger til DR, at 'det afgørende er, at vi bliver truet til at gøre ligesom Kina vil' og Enhedslistens Eva Flyvholm er enig:

- Danmark får pandaerne, fordi vi har droppet kritikken af den kinesiske undertrykkelse af Tibet.-

- Og det synes jeg er en meget, meget trist baggrund at få de her pandaer på, siger hun til DR Nyheder. Hvad siger du?