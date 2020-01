Panik: Coca-Cola ændrer smag

- Hej Angelina.



- Originalen bliver ikke på hylderne, da vi lancerer en forbedret variant.

- Vi lover, at den nye Coca-Cola Light Taste smager endnu bedre!

Forbrugerne ønsker nye smage

Sådan lyder et Facebook- svar fra Coca-Cola til en nervøs kunde, der for nogle dage siden havde hørt et rygte i købmanden, om at Coca-Cola Light udgår.

Og på Coca-Colas hjemmeside kan man læse, at den nye Ligth med den nye moderne smag bliver til Coca-Cola light taste - og kan fås i to helt nye smagsvarianter - Exotic Mango og Lime.

- Vi ved, at flere forbrugere ønsker flere sukkerfri produkter, og samtidig ønsker nye smage.

- Coca-Cola Light Taste er en mere moderne smag end den hidtidige Coca-Cola Light, som i prøvesmagninger beskrives som mere aromatisk, sprød og en mere fyldig sødme.

Panik på en fredag

- Derudover venter vi os meget af de to nye smage, Exotic Mango og Lime, siger senior brand manager for Coca-Cola i Danmark, Philip Wedgwood, men på Facebook, har ændringen allerede skabt en del debat:

- Hvordan pokker, kan i finde på at starte sådan en panik, en høj hellig fredag.

- Det kommer til at gå ud over både mand og børn, skriver marianne E således på BTs Facebook-profil, og Christopher V er heller ikke tilfreds:

- Det var bedre de sløjede Zero.

Den eneste cola der var værd at drikke

Og det er Rene J enig i:

- Hvis man skal have en light sodavand, var det den eneste cola, der var værd at drikke modsat Zero med metalsmagen.

- Jeg har ikke rørt Zero siden lanceringen.

- Jeg ved ikke hvad de gør ved det Zero, men eftersmagen er bare ækel, skriver Rene J, men hvad tænker du?