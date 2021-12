Panik: Omringet i sodavandsafdeling

Jan skulle købe sodavand - men da han pludselig blev omringet af en større flok gymnasielever - der ikke holdt afstand, forlod han hurtigt supermarkedet. Nu har rektor indskærpet coronareglerne over for eleverne.

- Hej

- Jeg var i supermarkedet, og blev fuldstændig overvældet af antallet af gymnasieelever som kom i store flokke.

- Jeg skulle blandt andet købe nogle sodavand, og blev i den forbindelse omringet af 14-15 drenge som på ingen måde holdt coronaafstand.

Jeg går jo ikke i deres klasse

- Da jeg høfligt henstillede til at man gik ind så få som muligt, fik jeg at vide at det ikke var noget problem, da de alle var fra samme klasse.

- Jeg måtte så forklare dem, at jeg ikke var en del af den klasse.

Tegning: Patrick Byron

Der var flere flokke

Sådan indleder Jan W et brev til nationen! om corona-forholdsregler og god opførsel – og om gymnasiets ansvar for elevers færden. For Jan har nemlig forsøgt at skrive til ledelsen på Borupgaard Gymnasium, hvor de unge mennesker han mødte, er elever. Men det svar han fik var han ikke tilfreds med. Hans brev – som nationen! derfor har bedt gymnasie-ledelsen om at kommentere igen – fortsætter nemlig således:

- Den flok som jeg var i alt for nær kontakt med, var blot en af 7-8 flokke i samme størrelse.

- Jeg forlod herefter supermarkedet, fordi der ikke længere kunne handles ind med blot et minimum af respekt for coronaregler, skriver Jan, der dog udover den manglende respekt for corona situationen synes at de unge mennesker opførte sig fint.

Rektor: Vi har et vist ansvar

nationen! har bedt Borupgaard Gymnasium om at svare på, om de har et ansvar for, hvordan deres elever opfører sig når de i skoletiden er uden for skolen – og om er klar over, at der er flokke af elever, der bruger pauserne til at handle sodavand i et nærliggende supermarked. Og det svarer rektor Thomas på sådan her:

- Jeg er bekendt med, at nogle af vores elever går i supermarkedet i det store frikvarter for bl.a. at købe frokost.

- Vi har selvfølgelig et vist ansvar for elevernes opførsel, og jeg hæfter mig ved, at de generelt opførte sig ordentligt.

Så jeg har lige genopfrisket coronareglerne

- Det er klart, at eleverne måske nok lige har brug for at få genopfrisket coronareglerne, hvilket de således igen har fået gennem besked til alle elever og ansatte fra mig, skriver rektor, men hvad tænker du?