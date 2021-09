Pant-drama: Efterlod for 500 kr.

Man skulle betale 5 kr. i pant for et krus, 20 kr. i pant for en kande, og 2 kroner for et shot-glas i lørdags til festivalen Tilbage til Live. Men det var ikke så enkelt at få panten udbetalt

- Har I nogen idé om, hvor længe der går, før pant pengene går ind på ens konto?

- Der var jo en del bøvl med det.

Tak - og klager over køer

Sådan skriver Suzette M. i en af de hundredvis af kommentarer, lørdagens Tilbage til Live-arrangement har fået på Live Nation Danmarks Facebook-begivenhed.

Mange siger tak for en god dag, en del klager over lange køer til tisse-, øl- og madstederne, men Suzette klager altså over den pant, hun stadig håber på at udbetalt.

Det gør Christina S. også, og i en mail til nationen! - som arrangørerne Live Nation Danmark svarer på nedenfor - fortæller hun, at mange af de 15.000 publikummer efterlod krus og kander, da de ikke kunne få deres penge retur.

Pant for krus og kander og shots

- Hej.

- 4. sept. havde jeg og en række andre set frem til vores første livekoncert i lang tid. Vi deltog i arrangementet Tilbage til Live.

- Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. Bevares, det er helt o.k.

- På pladsen tager man 5 kr. for krus, 20 kr. for kander, 2 kr. for shots og vandflasker.

- Et tiltag, vi som udgangspunkt støtter, men herfra går alting galt.

Fik at vide at vi ikke ku' få penge

Sådan indleder Christina S. sit brev om at glæde sig til en dejlig dag med levende musik efter en lang corona-nedlukning – og så ende med at føle sig snydt og skidt behandlet. For Christina ville virkelig gerne støtte op om arrangementet – især den del, der har med Grøn Koncert/Muskelsvindfonden at gøre – men hendes pant-oplevelse sidder stadig i hende her tre dage efter.

Nationen! har skrevet til Live Nation Danmark og bedt dem forklare sig. Christinas brev fortsætter nemlig således:

Tvinges til at købe nye drikkevarer

- Man kan veksle pant til nye drikkevarer, men man er tvunget til at købe for mere, end man returnerer, eller ramme beløbet - for der kan ikke udbetales pant, får vi oplyst.

- Vi tvinges til at købe nye drikkevarer for blot at øge profit hos arrangøren bag dette.

- På intet tidspunkt er vi ved køb af drikkevarer oplyst om dette, og tydeligvis har de mange bartendere ikke været klar over dette.

Bliver sendt fra bod til bod

- Vi bliver rundt fra den ene bod til den næste bod. Og den næste. Og den næste.

- Ingen ved, hvor de skal sende os hen. Ingen ved, hvor vi kan få vores penge.

- 'Vores system tillader ikke udbetaling af pant’, ’vi ved ikke noget, vi er bare frivillige’ og ’træd venligst til siden for de andre der vil købe’.

- Vi går tilbage til boden med ’pant’-skiltet og bliver mødt af mange andre, som forsøger at få deres pant.

- Oplysningen er til sidst, at der ikke må udbetales pant før klokken 23. Jeg beder om at tale med en leder, da jeg mener, dette er ulovligt, og holder både gæster som gidsel samt er penge, som jeg er berettiget til at få tilbage.

Mange giver op og efterlader for 500 kr. pant

- Vi bliver lovet, at der vil komme en leder. Denne leder kommer aldrig, og vi bliver ignoreret.

- Mange har på dette tidspunkt givet op og efterlader mere end 500+ i pant.

-- Klokken 22 - efter to timers venten og diskussion - åbnes pantboden alligevel, og vi får vores penge retur ... eller det vil sige vi har endnu ikke set en krone, men pengene for drikkevarer er trukket fra vores kort, skriver Christina, og nationen” har spurgt Live Nation Danmark, om de selv synes, de behandlede pant-situationen godt nok lørdag aften – og hvornår Christina får sine penge.

Live Nation bekræfter, at de tog ekstra 5 kr. for et genbrugeligt krus, som publikum enten kunne vælge at bytte ud med et nyt ved yderligere køb eller få refunderet værdien af i en pantbod. Og understreger, at den politik blev oplyst på alle prisskilte m.m:

Medarrangør: Beklager skiftende meldinger

- Vi har udviklet en ordning på bl.a. baggrund af krav fra Københavns Kommune om genbrugelige krus m.m., hvor alle ølkrus og -kander er af genbrugsplast, som forventes at kunne vaskes og genbruges mere end 25 gange.

- Ordningen skal hjælpe til at holde pladsen fri for krus og affald. Det er godt for både koncertoplevelsen og miljøet.

- Vi beklager, at den pågældende person har oplevet problemer med pantboden, og at vedkommende har fået skiftende meldinger fra vores boder.

- Vores oplevelse er, at boden åbnede tidligere end planlagt, og at mange af vores gæster, der anvendte pantboden, ikke havde problemer med at få penge tilbage eller blev besværet af unødig ventetid.

Send en mail, så vi kan læse problemet

- Konkret med Christinas oplevelse og manglende modtagelse af pant på hendes konto opfordrer vi hende til at tage kontakt til os på via vores infomail i Live Nation, så vi kan afklare dette nærmere og løse problemet hurtigst muligt, lyder det fra fra en talsperson fra Live Nation og medarrangør af Tilbage til Live.