Pantautomat gav 300 kr. på to minutter

Et supermarked i Vamdrup har fået flere kunder, der køber flere varer, efter at den nye pantmaskine er sat til. Folk ringer endda og spørger til maskinen

- Jeg bruger altid den, de har i Fredericia.

- Fantastisk.

- Klart det er fremtiden og dér, kunderne kommer for at handle.

Sådan skriver Ninna J. i en af de 121 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om Vamdrups ABC Supermarked, der har fået en ny pantmaskine. En af den slags, der kan tage sække fyldt med dåser og plastikflasker:

Pant-automaten alle taler om: Sluger 100 dåser på én gang

Lugter ikke af værtshus

- Vi har i Holsted også denne maskine.

- Vil bare sige: DEN ER SUPER, hurtig nemt og ingen fedtede fingre, skriver Gerda O. i en anden populær kommentar (8 likes), og Søs S. sætter beløb og tidsforbrug på:

- 2 min. 300 kr. og lugtede ikke af et værtshus bagefter.

- Genialt, selv om man skal køre efter det, skriver hun, og netop det med at 'køre efter det' kan ABC-bossen fra Vamdrup bekræfte:

Ringer og spørger: Er det rigtigt?

- Der er mange, der ringer for at høre, om det er rigtigt, at vi har fået sådan en maskine.

- Jeg får i hvert fald to-tre opkald om ugen, og det er ikke kun fra Vamdrup, men også fra oplandet, siger butikschef Christoffer Sørensen til Jydskevestkystem, der også kan fortælle, at Vamdrup-supermarkedet har fået flere kunder i butikken, efter den nye maskine kom i funktion, og at salget af øl og vand er steget med 20 procent, men hvad siger du?