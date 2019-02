Pape om Porschebanden: Det må aldrig blive sådan

- Jeg har bedt Midt- og Vestjyllands Politi om at redegøre for, hvad der skete i den konkrete sag mandag.

- Jeg skal vide, hvad der er op og ned. Jeg har også bedt om at få klarhed over, om der i øjeblikket er nogle særlige og generelle udfordringer i Skive

Sådan siger justitsminister Søren Pape Poulsen til Skive Folkeblad, der forleden kunne fortælle, at en politipatrulje måtte trække sig tilbage, da de ville kontrollere en Porsche Cayenne for narko. Føreren tilkaldte nemlig fire venner, der kom i to biler og blandede sig::

Aggressiv og konfronterende adfærd

- De udviste en så aggressiv og konfronterende adfærd, at patruljen måtte trække sig, sagde den lokale politiassistent til avisen.

Justitsministerens krav om en redegørelse kommer på baggrund af 'en del henvendelser fra borgere i Skive, der har givet udtryk for, at det ikke kan passe, at politiet ikke længere kan få lov til at passe deres arbejde'.

Og på Skive Folkeblads Facebook-profil, har sagen også fået folk til at reagere:

- Hvis denne historie er sand er det jo intet mindre end en skandale, skrev Flemming P på Skive Folkeblads profil forleden i en af de 91 kommentarer og høstede 54 likes. Jakob K fik 110 likes for denne kommentar:

Hvor er tjenestepistolerne?

- Er politiet stoppet med at gå med tjenestepistoler eller hvad?

- 'Aggressiv opførsel' må vel mødes med en tur på stationen, og efterfølgende modsætning af anholdelse må mødes med magtanvendelse.

- Det må aldrig være dem der begår ulovligheder der sætter dagsordenen. Det er vel i første omgang netop derfor vi har politi, skriver Jakob.

Og ifølge Søren Pape har borgerne ret:

En gruppe må ikke gøre en by utryg

- De her borgere er altså utrygge, og det forstår jeg godt, for det må aldrig blive sådan, at en gruppe mennesker skal styre politiets arbejde, og det må ikke blive sådan, at en gruppe mennesker gør en by utryg, siger Pape, men hvad siger du?

Politiet har sigtet to af de i alt fem involverede, men hvad tror du?