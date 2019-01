Paragraf 17: Nu taler de om at kampen Saints vs Rams skal spilles om

Massiv debat om en dommerafgørelse i NFL-kampen mellem Los Angeles Rams og New Orleans Saints. Nu har en sportsjournalist nærlæst reglerne, og der er mulighed for omkamp.

- Saints blev snydt for sejren. Skandale.

- Det var mord ved højlys dag.

- Boykotter Superbowl i år.

Sådan skriver Eva A på TV3Sports Facebook-side om den dommerafgørelse, der i manges øjne afgjorde kampen mellem Los Angeles Rams og New Orleans Saints i går.

Efter sejr i overtid: De er klar til Super Bowl



Ekstraordinært unfair?

I de sidste minutter hamrede Rams spilleren Nickell Robey-Coleman nemlig ind i Tommylee Lewis fra New Orleans Saints, der skulle gribe et kast - og rigtig mange havde forventet, at dommeren ville have dømt et såkaldt pass interference til Saints fordel.

Men det skete ikke, og mange mener, at dommerne dermed gav sejren til Rams:

Næsten 80.000 kræver omkamp

Men nu kan profootballtalk.nbcsports.com fortælle, at der er faktisk er en mulighed for at kampen skal spilles igen. I NFL-regelbogens paragraf 17, sektion 2 står der nemlig, at der - hvis der sker noget ekstraordinært unfairt, der har stor effekt på en kamps resultat - kan blive truffet en afgørelse om en omkamp.

- Læste i dag at deres regler tilsyneladende skulle tillade en omspilning af kampen.

- Det bør man kraftigt overveje med en så kampafgørende fejl som den her i så vigtig en kamp, skriver Max R i en kommentar på Facebook, mens Michael H er mere usikker på, hvad NFL vælger at gøre:

- Chancen for at den bliver spillet om er lig 0.

- Selv ikke den vildeste konspirationsteoretiker, tror på det, skriver Michael H i en kommentar på TV3s Facebook.

På change.org har foreløbig 83.722 personer skrevet under på at kampen skal spilles om, men hvad tænker du?