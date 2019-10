Parat til at betale millioner for at skyde sort næsehorn

Tyren har et usædvanligt kraftigt sæt horn, så hvor en jagtlicens normalt ville koste 400.000 dollars, er forventningen, at en jæger ender med at skulle smide 700.000 dollars for at skyde det sjældne dyr.

- Et specielt næsehorn er lige nu til salg i Sydafrika og bliver på onsdag den 9. oktober solgt til højestbydende.

- Det drejer sig om en tyr af den kritisk udryddelsestruede art sort næsehorn.

- Der er kun cirka 5.000 af disse dyr tilbage på planeten.

Ender nok med at blive solgt til jagt

Sådan indleder Jens H, debatlysten storvildtjæger og talsmand for jagtorganisationen Nordisk Safari Klub, et brev til nationen! om det hykleri, han synes jagtmodstandere udviser, når de ikke vile købe et aggressivt næsehorn. Du kender sikkert Jens fra indlæg som Jens glæder sig til efterårets giraf-jagt: Håber på 10-15 styk (89 kommentarer) og Klog jæger: En elefant giver lige så meget kød som 45 grise (101 kommentarer) og i dette brev, fortæller han igen at jagt er godt, fordi det er med til finansiere gode levevilkår for dyrene. Det fortsætter således:

- Alt tyder lige nu på, at næsehornstyren ender med at blive solgt til jagt.

- At denne 'auktion' overhovedet er muligt skyldes, at myndighederne tillader jagt på et meget begrænset antal ”overskudstyre” om året i erkendelse af, at indtægterne fra jagten hjælper til bevarelse af arten.

- Det lyder umiddelbart fornuftsstridigt, men forklaringen er enkel.

- Bestanden af sorte næsehorn er – på trods af en omfattende krybskyttekrise - stort set fordoblet siden man i 2004 tillod begrænset jagt på udvalgte overskudstyre i Namibia og Sydafrika.

Næsehorn er en god investering

- Det skyldes at indtægterne fra jagten har gjort næsehornene til en god investering, hvilket betyder, at ejerne afsætter mere land til dyrene og ofrer større summer på avlsprogrammer og sikkerhedsforanstaltningerne omkring de truede dyr.

- Tyrene, der frigives til jagt, er dyr, der ikke længere tjener et formål i avlen og derfor ikke har betydning for bestandens fremtid.

- Namibia og Sydafrika havde tidligere hver fem jagtlicenser på sorte næsehorn, men den internationale organisation CITES, der kontrollerer handel med truede dyr, har netop øget Sydafrikas årlige kvote til ni dyr.

- Det er sket i erkendelse af den positive effekt jagtforvaltningen har haft på bestanden.

- Tyren der lige nu er til salg menes at bære det kraftigste sæt horn, der er set i årtier og det forventes at udløse en pris over gennemsnittet.

300.000 dollars dyrere end normalt

- Normal handles disse jagtlicenser til omkring 400.000 USD, men denne tyr forventes at blive solgt til omkring 700.000 USD eller mere.

- Årsagen til at netop dette dyr er udvalgt til jagt af de sydafrikanske naturmyndigheder er, at den er ekstremt aggressiv og dræber de næsehornskøer den egentlig skulle parre sig med.

- Indtil nu har man mistet to køer i det private naturreservat på mere end 100 kvadratkilometer, hvor tyren går, og det er selvsagt ikke så godt for næsehornsbestanden. Tyren skal simpelthen væk hurtigst muligt.

- Pengene fra salget går til tyrens ejer, som i forvejen har ofret millioner af dollars på sit private naturprojekt.

- Når dyret er væk skal han ud og skaffe en mere produktiv avlstyr og et par køer til erstatning for de dræbte dyr.

Alle kan købe den - også jagtmodstandere

- Alle kan købe denne tyr – den skal ikke nødvendigvis skydes! Det eneste krav til den nye ejer er, at tyren fjernes fra området, hvor den gør skade.

- Der er udsendt et åbent brev til de kendte anti-jægere Ricky Gervais, Trevor Noah og Kevin Pietersen med opfordring til at købe og adoptere den aggressive tyr.

- Brevet er delt mere end 2.000 gange på Facebook og sendt i masser af e-mails til kendisserne og til alle de dyreretsorganisationer der tordner imod trofæjagt verden over.

- Ikke desto mindre er der efter fem dage ikke kommet en eneste reaktion fra ikke-jægere.

Men de er bedre til shitstorms end til at redde dyr

- Det er åbenbart lettere at råbe op og starte shitstorms på sociale medier end det er at komme til lommerne.

- Viljen til at betale for naturbevarelse er enten ikke til stede eller også er den larmende tavshed et udtryk for en stiltiende accept af, at den jagtbaserede forvaltningsplan for de sorte næsehorn faktisk er den mest effektive løsning vi har, slutter Jens sit brev, men hvad tænker du?