Parkerede under kastanjetræ: Kommunen skal betale for buler

En bilejer i København kræver at kommunen sætter advarselsskilte op eller fælder det kastanjetræ, der er skyld i bulerne i hans bil. Han vil også have penge fra kommunen.

- God luck med at hive den hjem.

- Det er kastanie tid nu, så man kan jo lige tænke sig om en ekstra gang inden man parkerer.

Absolut selvforskyldt

Sådan skriver Morten K i den pr mest populære (147 likes) kommentar, der er skrevet på TV2 Lorrys Facebook-side om den københavnske bilejer, der synes kommunen skal betale for de skader nedfaldne kastanjer har lavet på hans bil.



Og Morten er ikke den eneste, der synes at bilejeren burde klare regningen selv:

- Hvad med at lade være med at parkere under et kastanjetræ.

- Det er da absolut selvforskyldt.

Godt det ikke var en kokospalme

- Men måske denne bilejer nu mener, at alle kastanjetræer skal fældes i bybilledet, skriver Elmer P i anden kommentar, og Jackie J laver ligefrem sjov med bilejeren:

- Lidt heldigt at det trods alt ikke var en kokospalme, skriver Jackie.

Bilejeren - som ifølge TV2Lorry skal betale 6011 kr i selvrisiko for kastanjeskaderne - har skrevet til kommunen, at de skal gøre noget ved den nyanlagte P-plads. Og han beder om, at kommunen sætter advarselsskilte op eller fælder det kastanjetræ, der er skyld i buler. Og refunderer de penge, han har betalt for kastanjeskaderne:

- Det er ugennemtænkt at anlægge sådan en p-plads under et så stort kastanjetræ, fortæller han til TV 2 Lorry, som også har talt med kommunen, som aldrig har haft sådan en sag før og derfor har sendt det til júridisk vurdering, men hvad tænker du?