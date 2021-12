Parkering: Den suverænt dyreste løsning

- Hvorfor skal det koste penge?

- Er jo bare en ekstraskat til bilejere.

- Betaler de ikke RIGELIGT i skatter og afgifter i forvejen?

Lad os prøve: 4000 kr. om året for alle

Sådan skriver Jacob A. i en af de 119 kommentarer, der er skrevet på Berlingskes Facebook-profil om det forslag Liberal Alliances nye medlem af bystyret i hovedstaden kommer med i dag. Ole Birk Olesen vil nemlig løse parkeringsproblemerne ved at sætte prisen på parkering voldsomt op - så alle bilejere betaler, hvad den i dag dyreste parkeringlicens for beboere koster:

- Lad os prøve at sætte prisen på beboerlicenser til 4.000 kroner om året for alle, skriver han i et debatindlæg i Berlingske i dag, men Jacob er ikke den eneste, der mener at forslaget på 4000 kr er helt på månen:

Rammer totalt skævt

- Glimrende ide, for alle dem med høj indkomst..

- Der vil fremover være en del flere pladser til deres Tesla'er og Porsche Panamera Elbiler...

- Det er så hovedløst og rammer totalt skævt...

- Sæt hellere priserne ned på offentlig transport, skriver Claus M., mens andre peger på, at private P-pladser kan koste op til 12-15.000 kr om året:

Ud med biler der ikke bliver brugt

- I Nordhavn betaler vi over 1.200 kr. om måneden for parkering - 18 gange det man betaler på den anden side af vejen på Østerbro.

- Det må være rimeligt med en prisjustering i Københavns Kommune, så vi kan få ryddet ud i de mange hensatte biler, der bruges 2-3 gange om måneden.

- Især når kommunen vælger at sælge p-licenser til pladser, som ikke findes, skriver Kenneth D.

Københavnerne ejer ifølge FDM 138.666 biler til sammen. Kommunen har 125.000 kommunale parkeringspladser. Og den dyreste beboerlicens koster i dag cirka 4000 kr.

